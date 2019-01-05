Ukrayna'da Türk kızların katil zanlısı yakalandı (2)

\u00c7a\u011fatay KENARLI - \u0130STANBUL DHA- UKRAYNA'da T\u00fcrk k\u0131zlar\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc gerek\u00e7esiyle aranan H\u00fcsn\u00fc Can \u00c7. Pendik Kurtk\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131nda kurus\u0131k\u0131 tabanca ve b\u0131\u00e7akla yakaland\u0131.Buras\u0131 Diyarbak\u0131r! Sular \u00e7ekilince ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Lapseki'de sokak kedisini, ayaklar\u0131n\u0131 kesip yakt\u0131larDiyarbak\u0131r'da 25 bin ki\u015fiye istihdam m\u00fcjdesi
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