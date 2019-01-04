Ukrayna'da Türk vatandaşı iki kızın ölü bulunması

İZMİR (AA) - Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi iki kızdan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesi olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Tıp eğitimi almak için iki yıldır bulunduğu Harkov'da kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunan öğrencinin annesi Nalan ve babası Şeref Hüsünbeyi, kızlarının acı haberinin ardından naaşını almayı bekliyor.

Amca Mete Hüsünbeyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeynep'in hayat dolu, enerjik, yaşına göre olgun ve cesur bir insan olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki öğretmenlerinden ve arkadaşlarından Zeynep'in çok çalışkan ve başarılı bir öğrenci olduğunu öğrendiklerini vurgulayan Hüsünbeyi, ayrıca yeğeninin çok yardımsever biri olduğunu kaydetti.

Zeynep'in geçen sene hazırlık okuduğunu bu yıl da birinci sınıf tıp öğrencisi olduğunu belirten Hüsünbeyi, "Olay daha çok Zeynep'in ev arkadaşı boyutunda gelişen bir olaydı. Bu kişi Türkiye'den gidiyor, takip ediyor. Bu sınırları aşan bir olay haline geliyor. Çok üzgünüz." diye konuştu.