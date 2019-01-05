Ukrayna'da Türk vatandaşı iki öğrencinin öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'da eğitim gören Türk vatandaşı iki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Ç. (21) İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ukrayna yetkilileriyle yaptıkları resmi görüşme sonrası Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'ni (22) öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin, 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğünü belirledi.
Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, zanlı Hüsnü Can Ç'nin Pendik'te saklandığını tespit etti.
Harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Kurtköy Mezarlığında saklandığı yerde yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, bir kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu.
Şüpheli Hüsnü Can Ç, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı iki üniversite öğrencisi, 31 Aralık'tan itibaren kendilerinden haber alamayan arkadaşlarının başvurusu üzerine, 3 Ocak'ta yaşadıkları evde ölü bulunmuştu.
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