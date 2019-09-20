Ukrayna'da Türk vatandaşı iki öğrencinin öldürülmesine dava

Tarafların 2018 yılında anlaşamayarak ayrılmalarına rağmen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin tekrar birlikte olmak için Buket Yıldızla sürekli irtibat kurduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin 16 Aralık 2018'de yüz yüze görüşmek amacıyla Ukrayna'ya gittiği aktarıldı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Hüsnü Can Ç. ile ölen Buket Yıldız'ın internet üzerinden tanışıp duygusal ilişki yaşamaya başladığı, bir süre sonra Buket Yıldız'ın üniversite eğitimi almak üzere Ukrayna'ya yerleştiği anlatıldı.

Bu esnada Buket Yıldız'ın odasında, Almanya'da yaşayan Şeref Fehmi Arslantürk ile internet üzerinden görüntülü konuşma yaptığı aktarılan iddianamede, şüphelinin bunun üzerine Yıldız ile tartıştığı anlatıldı. İddianamede şüphelinin, "Benimle birlikte olmak mı istersin, yoksa ölmek mi?" şeklinde sözler söylediği, Yıldız'ın da "Seninle birlikte olmaktansa ölürüm" şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

- Cinayetten sonra Türkiye'ye dönmüş

İddianamede, bunun üzerine şüphelinin evde bulunan siyah saplı bir mutfak bıçağıyla Buket Yıldız'ın boğazını kestiği, ardından evin giriş kapısı civarında da Zeynep Hüsnübeyi'nin boğazını kestiği, her iki maktulün de bu eylemlere bağlı olarak olay yerinde vefat ettikleri belirtildi.

Şüphelinin üzerinde bulunan yeşil montu evde bırakıp Buket Yıldız'a ait olan bir adet cep telefonu, iki adet dizüstü bilgisayar ve bir adet tableti valize koyarak olay yerinden ayrıldığı bildirilen iddianamede, o andan itibaren genel olarak Kharkiv Havalimanı civarında vakit geçirdiği, 2 Ocak 2019'da da uçağa binerek Türkiye'ye giriş yaptığı anlatıldı.