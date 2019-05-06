Ukrayna’da Türk vatandaşını bıçak zoruyla gasp ettiler

Ukrayna’nın sahil kentlerinden biri olan Odessa’da, eli bıçaklı çete tarafından bir Türk vatandaşı gasp edildi.

Odessa Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ikisi kadın ve ikisi erkek olmak üzere 4 kişilik çetenin, kapalı bir mekanda Türk vatandaşını bıçak zoruyla tehdit ederek gasp ettiği bildirildi. Çete, mağdur edilen vatandaştan bin dolar nakit parayı ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme başlatan polisler, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 187. Maddesi gereğince soruşturma başlattı.

