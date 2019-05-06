HABER

Ukrayna’da Türk vatandaşını bıçak zoruyla gasp ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın sahil kentlerinden biri olan Odessa’da, eli bıçaklı çete tarafından bir Türk vatandaşı gasp edildi.Odessa Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ikisi kadın ve ikisi erkek olmak üzere 4 kişilik çetenin, kapalı bir mekanda Türk vatandaşını bıçak zoruyla tehdit ederek gasp ettiği bildirildi.

Ukrayna’nın sahil kentlerinden biri olan Odessa’da, eli bıçaklı çete tarafından bir Türk vatandaşı gasp edildi.
Odessa Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ikisi kadın ve ikisi erkek olmak üzere 4 kişilik çetenin, kapalı bir mekanda Türk vatandaşını bıçak zoruyla tehdit ederek gasp ettiği bildirildi. Çete, mağdur edilen vatandaştan bin dolar nakit parayı ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme başlatan polisler, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 187. Maddesi gereğince soruşturma başlattı.

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali
Çiriş otu, zorlu yolculuktan sonra sofralara geliyorÇiriş otu, zorlu yolculuktan sonra sofralara geliyor
Durmayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis şehit oldu (2)Durmayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis şehit oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Genel Merkezi önünde eylem

CHP Genel Merkezi önünde eylem

İmar yolsuzluğundan aranan eski milli emlak müdürü havalimanında yakalandı

İmar yolsuzluğundan aranıyordu, havalimanında yakalandı

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.