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  4. Ukrayna’da ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı

Ukrayna’da ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları için Avrupa ülkelerine kaçak giriş-çıkışları organize ettiği belirlenen 1 Türk vatandaşının tutuklandığı bildirildi.Ukrayna’da geçtiğimiz 7 Ocak’ta Ukrayna’dan Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 6 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı.

Ukrayna’da ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları için Avrupa ülkelerine kaçak giriş-çıkışları organize ettiği belirlenen 1 Türk vatandaşının tutuklandığı bildirildi.
Ukrayna’da geçtiğimiz 7 Ocak’ta Ukrayna’dan Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 6 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarından birinin organizatör olduğu gerekçesiyle "devlet sınırlarını yasa dışı yollarla ihlal etmek" ve "göçmen geçişlerini organize etmek" suçlarından tutuklandığı ifade edildi.
Öte yandan, şahsın 5 ile 7 yıl arası hapis cezası ile yargılanacağı bildirildi.

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