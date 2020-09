Ukrayna’da üniversiteli kızları öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ukrayna’da üniversite öğrencisi genç kızları öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Hüsnü Can Çökmez, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Duruşmada son sözü sorulan sanığın, “Canavarca his, ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir, canavarca hisle öldürmedim. Anlık bir olaydı. Pişmanlığımı göstermek zorunda değilim, pişmanlığımı içimde yaşıyorum” demesi pes dedirtti.

Ukrayna’nın Harkov kentinde 31 Aralık 2018 tarihinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi’ni (22) öldüren tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez’in (21) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden genç kızların aileleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan ailelerin avukatı, “Sanık üzerine atılı suçu tasarlayarak delilleri yok etme gayretiyle ve canavarca hisle işlemiştir. Bu ağırlaştırıcı nedenler dikkate alınarak hüküm kurulmasını ve takdiri indirim nedenleri ile haksız tahrik hükümlerinin özellikle uygulanmamasını talep ederiz” diye konuştu.

Buket Yıldız’ın annesi Cenan Yıldız, cinayetin planlı olarak işlendiğini söyleyerek, “Kapıyı nasıl açtığını bilmiyoruz, hazırlıklı girmiş eve. Buket’e sorduğu ‘benimle mi olmak istersin ölmek mi’ sorusuna aldığı cevap karşılığında üstüne saldırıyor, bıçaklıyor, kesiyor. Zeynep’i bekliyor onu da katlediyor. Sonra ablasıymış gibi oğlumla mesajlaşıyor. Meydana gelen olay nedeniyle ailece perişan olmuş durumdayız. Sanık cezalandırılsın” dedi. Babası Hikmet Levent Yıldız, “Sanık suçu önce Türkiye’de uzun süre planlamış. Daha sonra Ukrayna’ya giderek kızımı yakın takibe almıştır. Kızımı evine girerek öldürmüş, onun ölmesini izlemiş, sonrasında eve gelen Zeynep’i de öldürmüştür” diyerek sanığın cezasında indirim yapılmamasını istedi.

Bunun üzerine söz alan Zeynep Hüsünbeyi’nin babası Yurdal Hüsünbeyi ise, “Sanık hem bizi hem Buket’in ailesini mahvetmiştir. Hiçbir indirimden yaralanmamasını talep ederiz” diye konuştu.