Ukrayna’da üniversiteli kızları öldüren sanığa savcıdan tepki: “Ailelere vicdan borcun var”

Ukrayna’da üniversite öğrencisi genç kızları öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti sırasında dolandırıcılık yaptığını ve aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyleyen sanık, bütün suçlamaları kabul ettiğini beyan etti. Sanığın olaya ilişkin sorulan sorulara “hatırlamıyorum” diye cevap vermesi üzerine savcı, “İki ailenin kızını öldürdün sen. Ölen kızların yakınları burada. Eğer yaptığından pişmansan bildiklerini anlatman gerekir. Burada bulunan kişilere karşı vicdan borcun olduğunu düşünüyorum” diye tepki gösterdi.

Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi’ni (22) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hüsnü Can Çökmez (21), “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanıktan şoke eden sözler: “Dolandırıcılık yapıyorum, gelirim 100 bin lira”

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden genç kızların yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Kimlik tespiti yapılan sanık dolandırıcılık yaptığını ve aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi.

“Bütün suçlamayı kabul ediyorum”

Sanık Hüsnü Can Çökmez savunmasında, “Bütün suçlamayı kabul ediyorum. Verdiğim ifadeleri tekrar ediyorum. Buket ile 2017 yılında internet ortamında tanıştım. Sonrasında anlaşamadık ve ayrıldık. Ayrılmayı Buket istedi. Ayrılma sebebimiz ise Şeref Arslantürk’tür. Tam içeriğini bilmiyorum ancak kendisinin benden Şeref yüzünden ayrıldığını biliyorum. Bunu bana kendisi söylemişti. Buket Ukrayna’ya gittikten sonra biz ayrılmıştık. Ben bu olaydan önce yaklaşık 20 kez Ukrayna’ya gittim. Buket Ukrayna’ya gittikten sonra ilk 4 ay bizim ilişkimiz devam etti” dedi.

Olay tarihinden önce Buket’le barışmak için Ukrayna’ya gittiğini belirten sanık, “Buket’in evine gittim, tekrar barışmak istediğimi söyledim. O da Şeref ile ilişkisi olduğunu söyledi. Barışmayı kabul etmedi. Ben bunun üzerine bir süre arkadaşlarımın yanında bir süre de havaalanında takıldım. Psikolojim bozulduğu için Türkiye’ye dönmedim. Olayın olduğu güne kadar buketle yüz yüze hiç görüşmedim” diye konuştu.

“Hatırlamıyorum, insan cezaevinde unutabiliyor”

Sanık savunmasının devamında, “Zeynep ise Buket’in ev arkadaşı olur, kendisini bu vesileyle tanıyordum. Öncesinde bir tanışıklığımız bulunmamaktadır. Ben o gün eve kaçta gittiğini hatırlıyorum. Üzerinden uzun zaman geçti, hatırlamıyorum. Cezaevinde unutabiliyor insan” şeklinde konuştu. Susma hakkını kullanmak istedi

Mahkeme başkanının “O zaman ben size soru sorayım” demesi üzerine sanık, “Susma hakkımı kullanabilir miyim” dedi. Mahkeme Başkanı ise “Susma hakkınızı kullanmadınız. İstemediğiniz sorulara cevap vermeyebilirsiniz” diye cevap verdi. “Bana küfür edip tokat attı, sinirlendim”

Bunun üzerine olay gününü anlatan sanık Hüsnü Can Çökmez, “O gün yılbaşı günüydü. Akşamüzeri Buket’in evine gittim, kapıyı Buket açtı. Evde başka kimse yoktu. Bir kez daha barışmak istediğimi söyledim. Bana küfür etmeye başladı ve tokat attı. Ondan sinirlendim, olay gerçekleşti. Bana tokat attıktan sonra mutfaktan bıçak getirdi, bıçağı benim sol göğsüme doğru tuttu. Başka bir eylem gerçekleştirmeden geri çekti. Bıçağın elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Buket ile o gün aramızda nasıl bir diyalog geçti onu da hatırlamıyorum. Zeynep ile olan olayın nasıl olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Türkiye’ye geldiğimde bilincim yerine geldi” dedi.

“Hırsızlık süsü vermek istedim”

Sanık, olaydan sonra 20-25 dakika kadar evde kaldığını belirterek, “Evdeki bilgisayar ve cep telefonunu da olaya hırsızlık süsü vermek için aldım. Daha sonra Türkiye’ye geldim, mezarlığa gittim. Arkadaşım polislere yerimi söylemiş polisler gelip beni aldılar” dedi. Savcıdan sanığa tepki: “Kızını öldürdüğün ailelere vicdan borcun var”

Sanık, müşteki avukatlarının olaya ilişkin sorduğu sorulara “hatırlamıyorum” diyerek alaycı ifadeyle cevap verdi. Bunun üzerine söz alan Cumhuriyet Savcısı Faik Ateş, “Seninle aynı yaşta olan 2 genç kız boğazı kesilerek öldürüldü. Sen de o yüzden buradasın. Senin hatırlamadığın bilmediğin gibi beyanların CMK gereğince haklı gözükebilir. Burada ölen kızların yakınları var. Eğer nedamet duyuyorsan, yaptığından pişmansan bildiklerini anlatman gerekir. Yoksa senin verdiğin bu bilgiye soruşturma dosyasında çok da ihtiyaç yok. Ama senin burada bulunan kişilere karşı vicdan borcun olduğunu düşünüyorum. İki ailenin kızlarını öldürdün sen. Ben de sana sorular soracağım. Eğer hatırlamıyorum diyeceksen sormayayım” dedi. Sanık Çökmez ise “Hayır sormayın” diye cevap verdi.

“Bana, ‘Buket’i çok sevdim, asla zarar vermem’ demişti”

Duruşmada söz alan Buket Yıldız’ın annesi Cenan yıldız, “Ayrılmalarının sebebi benim çünkü bu sanık kızım üzerinde sürekli baskı uyguluyordu. Hiçbir arkadaşıyla görüşemiyordu benim kızım, daha sonra da ayrılma kararı aldı. Buraya sanık gözümün içine baksın diye geldim. Bana, ‘Cenan teyze ben buketi çok sevdim. Asla zarar vermem’ demişti. Onu öğrencilerim gibi, çocuğun gibi kabul ettim. Benim kızım karıncayı dahi incitmezdi. Sen bizi de öldürdün” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Buket Yıldız’ın babası ve Zeynep Hüsünbeyi’nin babası da söz alarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine söz alan savcı sanığın dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğunu belirterek, “Sanığın gelecek celse en azından vicdani olarak yaşanan süreci eksiksiz anlatacağını ummak istiyoruz. Dolandırıcılık suçunun belli bir mizansen ve ikna kabiliyeti ve suçun işlenmesi için kıvrak zeka gerektirdiği hususları gözetildiğinde sanığın bu celse salt deyim yerindeyse top çevirme amacıyla bu tür beyanlarda bulunduğu aşikardır” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına ek savunma süresi verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.