Ukrayna’da uyuşturucu çetesine operasyon

Ukrayna’da kanlı eylem planlarını gerçekleştirmek için başka bir şehre yola çıkan uyuşturucu çetesi, polis baskınıyla kıskıvrak yakalandı.

Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı. Polis, kanlı eylem planlarını gerçekleştirmek için başka bir şehre yola çıkmak üzere olan çetenin, 7 araba ve 25 kişiden oluşan konvoyunun önünü kesti. Yapılan operasyon ile gözaltına alınan çete üyelerinin kullandığı araçlarda yapılan aramada, çok sayıda otomatik silah ve pompalı tüfek bulundu.

Çete üyeleri hakkında, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 263. Maddesi (Kanunsuz olarak silah ve patlayıcı madde taşımak) gereğince işlem yapıldı. Şahısların adliyedeki sorguları devam ediyor.

