Ukrayna’da Vurulan Uçak için Üç Rus ve Bir Ukraynalı’ya Suçlama

Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağının Ukrayna’nın doğusunda düşmesiyle ilgili olarak üç Rus ve bir Ukrayna vatandaşı cinayetle suçlanacak. 5 yıl önce meydana gelen olayda 298 kişi hayatını kaybetmişti. Konuyu soruşturan heyet davanın gelecek Mart ayında Hollanda’da görüleceğini açıkladı.

Hollanda’dan yapılan açıklamaya göre, Rusya soruşturmayla işbirliği yapmadığı ve şüphelileri teslim etmediği için bu kişiler gıyabında yargılanacak.

Hollanda liderliğindeki soruşturma heyeti dört şüphelinin kimliklerini Rus Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov ve Igor Girkin ile Ukraynalı Leonid Kharchenko olarak açıkladı.

Ukrayna’nın doğusunda 17 Temmuz 2014’te Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından açılan ateşe hedef olan, Amsterdam’dan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a giden MH17 uçağı düşmüş, yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Uçaktaki yolcuların çoğu Hollandalıydı. Avustralya, Belçika, Malezya, Hollanda ve Ukrayna’dan oluşan ortak soruşturma heyeti uçağın Rusya’ya ait roketle vurulduğu sonucuna varmıştı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili geçen yılki açıklamasında olayın büyük bir trajedi olduğunu söylemiş ancak olayın sorumlusunun Rusya olmadığını belirterek olanların başka bir açıklaması olduğunu öne sürmüştü.