Ukrayna'da yakalanan Hablemitoğlu suikastı şüphelisi ev hapsinde kalmaya devam edecek

KİEV (AA) - Ukrayna'da, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili geçen yıl yakalanan ve Türkiye'ye iadesi istenen şüpheli Nuri Gökhan B'nin ev hapsinin iptali için savcılığın yaptığı itiraz geri çekildi.

Kiev Temyiz Mahkemesinde, savcılığın, Nuri Gökhan B'nin elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutulmasına yönelik itirazı değerlendirildi.

Savcının katılmadığı duruşmaya şüpheli Nuri Gökhan B, Ukraynalı avukatı ile geldi.

Kiev Temyiz Mahkemesi basın servisinden alınan bilgiye göre, yerel mahkemeden gelen karara yönelik itirazın görüşüldüğü davada, savcılık temyiz başvurusunu geri çekti. Savcı başvurusunu geri çektiği için dava düştü.

Böylece Kiev Şevçenko Mahkemesinin şüphelinin cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınmasıyla ilgili kararı da geçerliliğini korudu.

Savcının, yerel mahkemedeki evrakların temyiz mahkemesine zamanında ulaştırılmamasına bağlı olarak zaman aşımı nedeniyle davayı geri çektiği belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, Kiev Şevçenko Mahkemesinde 8 Ocak'ta yapılan duruşmada şüphelinin ev hapsi süresi 10 Mart'a kadar uzatılmış ve evde bulunma zorunluluğu 23.00 ile 06.00 saatleri olarak belirlenmişti.