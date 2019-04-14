Ukrayna’da yasadışı göçmenlerin sayısı yüzde 26 arttı

Ukrayna sınırında gözaltına alınan yasadışı göçmenlerin sayısının geçen yıla oranla yüzde 26 oranında arttığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Servisi Başkan Yardımcısı Artur Pimenov, Ukrayna sınırında gözaltına alınan yasadışı göçmenlerin sayısının geçen yıla oranla yüzde 26 oranında arttığını açıkladı. Pimenov, “2018 yılında 4 bin 646 kişinin Ukrayna’ya girişi kabul edilmedi. Bunun yüzde 95’i havaalanlarındaki sınır noktalarında gerçekleşti. Ortak önleyici tedbirler veya operasyonlar sonucunda Ukrayna’da kalma şartlarını ihlal eden 2 binden fazla yabancı tespit edilerek işlem yapılmıştır” dedi.

Özellikle Vietnam, Bangladeş, Türkiye, Irak ve Hindistan vatandaşlarından oluşan yasadışı göçmenlerin sayısının bu yıl yüzde 26 arttığını belirten Pimenov, sınır kapılarında gözaltına alınan göçmen sayısındaki artışın ise yüzde 24 olduğunu ifade etti.



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