“Ukrayna’da Yaşananlar Bana Soykırım Gibi Geliyor”

Başkan Joe Biden Rusya’nın Ukrayna işgali konusunda ilk kez “soykırım” ifadesini kullandı. Biden yaptığı açıklamada yaşananların kendisine soykırım gibi göründüğünü söyledi.

ABD Başkanı Biden enerji maliyetlerini düşürme planı kapsamında etanol tesisini ziyaret ettiği Iowa eyaletinde Ukrayna’daki savaşın enerji fiyatlarındaki etkisi bağlamında konuşurken, “Aile bütçeniz ve deponuzu doldurma imkanınız bir diktatörün dünyanın bir ucunda savaş ilan edip soykırım işlemeyip işlemediğine bağlı olmamalı” ifadelerini kullandı.

Biden’ın Ukrayna bağlamında ilk kez dolaylı olarak soykırım ifadesini kullanmasının ardından Beyaz Saray’dan konuya açıklık getirmesi yönündeki taleplere hemen yanıt gelmedi.

“Soykırım olup olmadığını belirlemek avukatlara düşüyor”

Başkan Joe Biden Iowa’da uçağı Air Force One’a binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki sözlerinin arkasında durdu.

Biden, Ukrayna’da yaşananların “kendisine soykırım gibi göründüğünü, bu ifadeyi kullandığını çünkü delilin her geçen gün arttığını” söyledi.

Biden Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerinin soykırım olup olmadığını belirleme görevinin avukatlara düştüğünü ancak olanların kendisine soykırım gibi göründüğünü ifade etti.

Joe Biden, “Soykırım dedim çünkü Putin’in Ukraynalı olabilme fikrini silmeye çalıştığı her geçen gün daha da netleşiyor. Kanıtlar artıyor. Uluslararası olarak bu konudaki kararı avukatlara bırakacağız ancak bana (soykırım) gibi geliyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce Putin için “savaş suçlusu” demişti

ABD Başkanı Joe Biden daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için ‘’savaş suçlusu’’ ifadesini kullanmış ancak Rusya’nın Ukrayna’da soykırım suçu işlediği yönünde bir ifade kullanmamıştı.

Başkan Biden daha önce Amerikalı yetkililerin geri adım atmak zorunda kaldığı bazı açıklamalar yapmıştı.

Biden Polonya ziyareti sırasında yaptığı bir konuşmanın sonunda metnin dışına çıkarak Putin’in iktidarda kalmasına izin verilmemesi gerektiğini söylemişti. Beyaz Saray daha sonra yaptığı açıklamada ABD’nin politikasının rejim değişikliği amaçlamadığını belirterek konuya açıklık getirmişti.

Uluslararası hukuk uyarınca soykırım ulusal, etnik, ırksal ya da dini bir grubu tamamen ya da kısmen yok etme niyetini barındırıyor. BM sözleşmesine göre soykırım öldürme, vücuda veya zihne ciddi zarar verme, doğumları engellemek amacıyla bazı önlemleri uygulama gibi adımları kapsayabiliyor.

ABD tarihte yedi olayı soykırım olarak niteledi

Uluslararası anlamda en ciddi suç olarak değerlendirilen soykırım tarihte ilk kez Naziler’in gerçekleştirdiği Yahudi Soykırımını (Holokost) tanımlamak için kullanılmıştı.

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı soykırım ifadesini resmi olarak yedi kez kullandı. Soykırım ifadesi ABD tarafından resmi olarak Bosna, Ruanda, Irak ve Darfur’daki katliamlarla, IŞİD’in Ezidilere ve diğer azınlıklara yönelik saldırıları ve Çin’in Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik muamelesi ve son olarak da Myanmar ordusunun Arakan (Rohingya) Müslümanları’na yönelik muamelesi bağlamında kullanıldı. Çin ise soykırım iddiasını reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir katliamı resmi olarak soykırım olarak nitelemesi ancak ayrıntılı ve titiz bir sürecin ardından mümkün oluyor. Ancak yetkililere göre yine de son kararı böyle bir adımın Amerika’nın çıkarına olup olmayacağını değerlendiren Dışişleri Bakanı veriyor.

