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Ukrayna'da yeni Devlet Başkanı meclisi feshetti

20.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Volodimir Selenski yemin ederek göreve başladı.

Ukrayna'da yeni Devlet Başkanı meclisi feshetti

Selenski'nin ilk işi parlamentoyu feshederek erken seçim ilan etmek oldu.41 yaşındaki komedyen Volodimir Selenski bugün yemin ederek Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı olarak göreve başladı. Selenski göreve başlarken yaptığı konuşmada parlamentoyu feshettiğini açıklayarak iki ay sonrası için erken seçim ilan etti.

Ukrayna parlamentosunda eski devlet başkanı Petro Poroşenko'ya destek veren siyasetçilerin ağırlığı bulunuyor. Ukrayna'da siyasetin yeni aktörü olan Selenski'nin partisi "Halkın Hizmetkarı" ise parlamentoda temsil edilmiyor.

Geçen ay yapılan seçimlerde devlet başkanlığı yarışını kazanan Selenski, ilk işinin Doğu Ukrayna'da Rusya ile 5 yıldır devam eden gerilimde ateşkesi sağlamak olacağını söyleyerek, Rusya ile diyalog kurulmasının ancak alıkonulan denizcilerin serbest bırakılması ve ilhak edilen Ukrayna topraklarının iadesi durumunda olabileceğini söyledi.

Selenski milletvekilllerine seslenerek iki ay sonra yapılacak erken seçimlere kadar dokunulmazlığı kaldıran ve devlet görevlilerinin illegal yollardan varlık edinmesini yasaklayan yasaları meclisten geçirmeleri çağrısında bulundu.

Selenski milletvekilllerine hitaben yaptığı konuşmada "Bunun için iki ayınız var. Bunu yapın ve madalyayı hak edin" diyerek parlamentoyu feshetti.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ikinci tura kalan Selenski, oyların yüzde 73'ünü almıştı. Poroşenko, 2014 yılında Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç'i koltuğundan eden sokak gösterilerinin ardından Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında yer alan Ukrayna'da iktidara gelmişti.

DW, Reuters/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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