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Ukrayna'da Yerleşim Yerleri Hedef Olmaya Devam Ediyor

21.03.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna’da yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına göre bugün başkent Kiev’de Podil bölgesinde bir yerleşim yeri ve alışveriş merkezi hedef alındı. Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da Yerleşim Yerleri Hedef Olmaya Devam Ediyor

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko “Şu an elimizdeki bilgilere göre bir alışveriş merkezi ve bazı evler hedef alındı” dedi.

Vurulan bölgede çıkan yangınlara itfaiye müdahale ederken bölgeye ilk yardım ekipleri gönderildi. Alışveriş merkezinde büyük bir yangının çıktığı haber veriliyor.

Rusya hava kuvvetlerinin ayrıca ülkedeki Rivne bölgesinde de bir askeri tesisi vurduğu açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tesisin yüksek hedef hassasiyetine sahip füzelerle vurulduğu belirtildi. Tesisin Ukrayna güçleri tarafından eğitim alanı olarak kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler 19 Mart tarihi itibariyle resmi verilere göre Rusya’nın Ukrayna saldırılarında en az 902 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 459 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yine BM verilerine göre Ukrayna’da savaşın başından bu yana 10 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken 3,4 milyon kişi de komşu ülkelere kaçtı.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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