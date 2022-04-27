Ukrayna’daki ABD Silah Deposuna Saldırı İddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde ABD ve Avrupa’dan gelen silahların bulunduğu bir silah deposunu vurduklarını açıkladı.

Rus hava kuvvetlerinin bir gecede Ukrayna’ya ait 59 askeri hedefi vurduğunu bildiren bakanlık, Kalibr füzelerinin, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna birliklerine sağladığı çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu depoları yok ettiğini öne sürdü.

Rusya, hangarlarda ne tür silahlar bulunduğunu açıklamazken iddia, bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Rusya, ABD ve Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı büyük silah sevkiyatlarının dokuz haftadır devam eden çatışmaları körüklediği uyarısında bulunuyor.

ABD ve NATO, Ukrayna'ya asker göndermeyi reddediyor; ancak Kiev'e insansız hava araçları, uçaksavar ve tanksavar füzeleri gibi çok sayıda silah ve mühimmat sağlıyor.

Rusya’nın Ukrayna sınırında saldırılar

Rusya, son haftalarda Ukrayna sınırı yakınındaki bölgelerde saldırılara maruz kalıyor. Son olarak Rusya’nın güneyinde bir mühimmat deposunda patlama olduğunu bildirildi.

Ukrayna patlamayı doğrudan üstlenmedi ancak Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya’nın yakıt ve silah depolanan bölgelerinin "silahlardan arındırılmanın" ne olduğunu öğrenmesinin doğal olduğunu söyleyerek Rusya’ya mesaj verdi. Moskova, 24 Şubat’ta başladığı Ukrayna işgalinin gerekçesinin ülkenin ‘‘silahsızlandırılması’’ ve ‘‘Naziler’den arındırılması’’ olduğunu öne sürmüştü.

Podolyak, ‘‘Eğer siz (Ruslar) başka bir ülkeye büyük bir saldırı düzenlerseniz ve halkını kitleler halinde öldürürseniz, barış yanlısı insanları tanklarla ezerseniz ve bunları yapmak için ülkenizdeki depoları kullanırsanız er ya da geç bunun bedelini ödersiniz’’ diye konuştu.

Bu haftanın başında Ukrayna sınırı yakınındaki Bryansk bölgesinde bir petrol depolama tesisinde de yangın çıkmıştı.

Bu ayın başında da Rusya, Ukrayna’yı Belgorod kentindeki bir yakıt deposuna helikopterlerle saldırmakla ve bölgedeki köylere ateş açmakla suçlamıştı. Kiev, saldırıyı reddetmişti.

Bu durumun, Rusya’nın Ukrayna saldırısında lojistik zinciri açısından hayati önem taşıyan sınır bölgelerinin aslında ne kadar savunmasız olduğunu gösterdiği yorumu yapılıyor.

Rusya’da mühimmat deposunda yangın

Son olarak Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, bir mühimmat deposundaki yangının söndürüldüğünü ve sivillerin yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki diğer bir vilayet olan Kursk’un valisi Roman Starovoyt, bu sabah saatlerinde patlamaların Kurst’ten de duyulduğunu, bu seslerin büyük olasılıkla hava savunma sisteminin ateş açmasi olduğunu belirtti.

Vali daha sonra Ukrayna’ya ait insansız bir hava aracına Kursk bölgesinde havada müdahale edildiğini, olayda ölü ya da yaralı olmadığını belirtti.

TASS haber ajansına göre Rusya’nın güneyindeki bir diğer yönetim bölgesi olan Voronej’de yetkililer iki patlama duyulduğunu ve konunun soruşturulduğunu kaydetti.

Bölge Valisi Alexander Gusev, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada hava savunma sisteminin bir keşif ‘drone’unu tespit ederek imha ettiğini belirtti.

Rusya, Kursk ve Voronej bölgelerine Ukrayna ordusunun yasadışı faaliyetlerinin soruşturulması için yetkililer gönderildiğini bildirdi.

Podolyak ise ‘‘Rus işgalini oturup beklemek mümkün değil. Bu yüzden Belgorod ve Voronej katillerinin depolarının silahsızlandırılması çok doğal bir süreç. Karma acımasız bir şeydir’’ diye konuştu.

Savaşın Moldova’ya sıçramasından endişe ediliyor

Öte yandan Ukrayna savaşının sıçramasından endişe edilen Moldova’nın Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgesi Transdinyester bir mühimmat deposunun bulunduğu köye, Ukrayna’nın ateş açtığını bildirdi.

Ukrayna’nın güneybatı sınırındaki, ayrılıkçı Moldova bölgesinin yetkilileri, Cobasna köyü üzerinde uçan birçok insansız hava aracı tespit ettiklerini, bu İHA’ların Ukrayna’dan kalktığını bildirdi.

Daha sonra sabah saatlerinde sınırdaki köye Ukrayna topraklarından ateş açıldığı kaydedildi. Olayla ilgili başka ayrıntı verilmezken yaralanan olmadığı belirtildi.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından bu yana bölgede depolanan tonlarca mühimmatı korumak için Transdinyester'de bir askeri birlik bulunduruyor. Daha önce ayrılıkçılar ve Moldova güçleri arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bölgede Rus barışgücü askerleri de konuşlu.

Transdinyester yetkilileri, uzmanların Cobasna’daki mühimmat deposunun Avrupa’nın en büyüğü olduğunu söylediklerini belirtti.

Moskova yanlısı bölge son günlerde meydana gelen bir dizi saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutarken, Kiev iki radyo antenine zarar veren patlamaların da aralarında olduğu saldırıları Moskova’nın planladığını öne sürüyor. Kremlin ise gelişmelerin kaygı verici olduğunu söylüyor.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rusya'yı, Moldova'nın Transdinyester bölgesi topraklarını Ukrayna saldırısında ilerlemek veya Moldova'nın geri kalanına girmek için kullanmaya hazır olmakla suçladı.

Rusya Ukrayna’nın önemli ihracat köprüsünü vurdu

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın Odesa bölgesine yaptığı iki füze saldırısıyla stratejik bir köprüye zarar verdiğini bildirdi. Bu durumun Ukrayna’nın Tuna nehri limanları aracılığıyla ihracatı arttırma planlarını etkileyebileceği sanılıyor.

Köprü Ukrayna ana karası ile Tuna nehrinin ağzındaki Odesa bölgesini birbirine bağlıyor.

Dinyester limanı üzerindeki köprü, Tuna'daki Ukrayna limanlarına giden ve tamamen Ukrayna tarafından kontrol edilen tek demiryolu güzergahının parçası. Kiev, Karadeniz limanlarının kapatılması halinde burayı ihracat için kullanılabilecek bir rota olarak değerlendiriyordu.

Önemli bir tarım üreticisi olan Ukrayna’nın normalde deniz limanları üzerinden yaptığı ihracatı, Rusya’nın işgali nedeniyle aksadı. Ukrayna işgalden bu yana ihracatını batı sınırı veya Tuna nehri üzerindeki küçük limanlardan trenle yapıyor.

Dün akşam düzenlenen ilk saldırıda bir roketin isabet etmesi sonucu limandaki köprü hasar gördü, ancak yerel yetkililer hasarın hızla giderilebileceğini bildirdi.

İkinci patlama ise bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz köprünün durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Demiryolları verileri, Nisan ayı ortasından itibaren, 238'i tahıl taşıyan vagon olmak üzere, çeşitli kargolara sahip yaklaşık bin vagonun Ukrayna'nın ana Tuna limanı olan İzmail’de olduğunu gösteriyordu.

Ukrayna tarım ve ulaştırma yetkilileri, ülkenin Tuna limanları üzerinden Romanya’nın Karadeniz limanlarına ihracat kapasitesini arttırmayı hedeflediğini belirtmişti.

‘‘Mariupol’da saldırılar devam ediyor’’

Öte yandan Rusya işgalinin başlamasından bu yana işgal altındaki Mariupol kentinden yerel bir yetkili, Rus kuvvetlerinin kentteki çelik fabrikasına saldırmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Petro Andriyuşçenko, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Mariupol'da zafer ilan ettikten sonra fabrikaya saldırmanın gerekmediğini söylemesine rağmen, Azovstal tesisine hava saldırılarında bir azalma olmadığını belirtti.

Andriyuşçenko, Telegram uygulamasından yaptığı açıklamada ‘‘Azovstal'a hava saldırıları azalmadı. Ateşkes yok, ancak Putin’in açıklamasına rağmen tekrar tekrar saldırı girişimleri var’’ diye konuştu.

Andriyuşçenko ayrıca fabrikanın idari binaları arasında sokak çatışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Yerel yetkililer, haftalarca süren Rus bombardımanı ve kuşatması sonucu Mariupol’un yerle bir olduğunu ve şehirde hala yaklaşık 100 bin sivilin bulunduğunu söylüyor. Dev çelik fabrikasında yüzlerce Ukraynalı savaşçının ve sivilin kaldığı tahmin ediliyor.

Ukraynalı yetkililer Azak Denizi kıyısındaki liman kentinde insani felaket yaşandığı görüşünde. Andriyuşçenko, Mariupol’dan sivillerin tahliye edilmesi konusunda bir anlaşmaya henüz varılmadığını belirtti. Daha önceki ateşkes girişimleri de başarısız olmuştu.

‘‘Putin-Zelenski görüşmesi için anlaşmaya varılmadı’’

Öte yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri çatışmaların yoğunlaşmasıyla aksadı. Arabulucu rolü üstlenmek isteyen Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya liderlerini biraraya getirme çabası da henüz başarıya ulaşmış değil.

Son olarak Ukrayna’nın başmüzakerecisi Türkiye’nin çabalarına rağmen Putin ile Zelenski’nin görüşmesi için henüz bir anlaşmaya varılmadığını bildirdi.

Mihalyo Podolyak, ‘‘İki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmesiyle ilgili zaman ve içerik henüz belli değil’’ diye konuştu.

