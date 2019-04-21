Ukrayna'daki devlet başkanı seçimi

KİEV (AA) - Ukrayna'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunda yarışan adaylar komedyen Vladimir Zelenskiy ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko oylarını kullandı.

Başkent Kiev'de Obolon bölgesinde oyunu kullanan Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, seçim sonucunda her halükarda Ukrayna'nın kazanacağını söyledi.

Zelenskiy, "Sabah moralimiz çok iyiydi. Çocuklar, kahvaltı ve kahvenin yanında eşim Eminem (Amerikalı rapçi) dinletti." dedi.

Subay Evi'nde oyunu kullanan Poroşenko, seçim organizasyonu ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Önemli olan vatandaşların aklı ile oy kullanmasıdır çünkü bu iş komik değil. Kim kazanırsa kazansın önemli olan milletin ve devletin devamı yönündeki strateji ve yoldur." ifadesini kullandı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, yerel saatle 11.00 itibarıyla seçime katılımın yüzde 18,04 olduğunu bildirdi.

