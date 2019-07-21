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Ukrayna'daki erken genel seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: - "Başbakan olacak kişi tamamen profesyonel bir ekonomist olmalıdır"

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede yeni başbakan olacak kişinin profesyonel bir ekonomist olmasını istediğini söyledi.

Zelenskiy, başkent Kiev’de erken genel seçim için oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Başbakan adayı tercihi ile ilgili görüşünü belirten Zelenskiy, parlamentoda olan bazı kişilerin bu düşüncesinden hoşlanmayacağını söyledi. Zelenskiy, "Benim burada değişmeyen bir pozisyonum var. Başbakan olacak kişi tamamen profesyonel bir ekonomist olmalıdır ve hiçbir zaman başbakan, parlamento başkanı ya da bir partinin lideri olmayan bağımsız bir kişi olması için hiçbir politik düşüncesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna halkı sandık başında oy verme işlemini sürdürüyor. Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, saat 12.00 itibarıyla seçmenin yüzde 19,24’ünün oy kullandığını açıkladı.

Vladimir Zelenskiy, mayısta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73,22 oy alarak zafer kazanmış, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimleri yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

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