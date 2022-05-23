Ukrayna'daki ilk savaş suçları davasında Rus askere müebbet hapis cezası

Ukrayna'da bir mahkeme, ülkenin Rusya tarafından işgali sonrası görülen ilk savaş suçları davasında tank birliği komutanı bir Rus askerini, sivil bir Ukraynalıyı öldürmekten suçlu bularak ömür boyu hapse mahkum etti.

Ukrayna güçleri tarafından esir alınan Çavuş Vadim Şişimarin 28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Çupakivka köyünde 62 yaşındaki Oleksandr Şelipov'u öldürmekten suçlu bulundu.

Mavi ve gri renkli kapüşonlu bir eşofman üzeri giyinmiş olan Şişimarin mahkeme salonuna yerleştirilmiş camla çevrili sanık sandalyesinden sessizce duruşmayı izledi ve hakkındaki karar okunurken, hiçbir tepki göstermedi.

Çavuş Şişimarin duruşmalarda Ukraynalı sivil Şelipov'u vurduğunu itiraf etti ama emirleri uyguladığını söyledi, Şelipov'un dul eşinden af diledi.

Ukrayna'da halen birçok savaş suçu iddiası hakkında soruşturma yürütülüyor.

Rusya, askerlerinin Ukrayna işgali sırasında sivilleri hedef almadığını söylüyor ama Ukrayna'ya göre 11 binden fazla savaş suçu iddiası var.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bugün yapılan duruşma, bir yandan da Ukrayna açısından, bir Rus askerinin, uluslararası savaş kurallarını çiğneyerek bir sivili öldürdüğünü kuşkuya yer bırakmayacak şekilde dünyaya göstermek açısından önem taşıyordu.

Kararın açıklanması öncesi Şişimarin'i savunmak üzere Ukrayna devleti tarafından atanan avukat BBC'ye, bu süre içerisinde hiç bir Rus yetkilinin yargılanan askerle temas kurmadığını söyledi.

Moskova'dan daha önce yapılan açıklamalarda Rus askerin başına geleceklerden kaygı duyulduğu kaydedilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov buna karşılık Rusya'nın "bu askerin haklarını koruma imkanına sahip olmadığını" söyledi. Rusya'nin Kiev'deki büyükelçiliği şu anda kapalı.

Yargılamaya konu olan öldürme olayı sırasında, konvoyları saldırıya uğrayınca birliklerinden ayrı düşen 21 yaşındaki Çavuş Şişimarin ve beraberindeki askerler, el koydukları bir araçla yollarını bulmaya çalışıyorlardı.

Yolda cep telefonuyla konuşmakta olan Şelipov'u gördüler. Şişimarin, kendisine Şelipov'u ateş ederek öldürmesi emri verildiğini söylüyor.

Savunma avukatı geçen Cuma günkü duruşmada Şişimarin'in iki kez bu emri yerine getirmeyi reddettikten sonra ateş ettiğini, silahından çıkan 3-4 kurşundan sadece birinin Şelipov'a isabet ettiğini söyledi.

Avukat Şişimarin'in kendi canını kaybetme korkusuyla ateş etmek zorunda kaldığını söyleyerek sanığın öldürme kastı bulunduğu suçlamasını sorguladı.

Duruşma sırasında öldürülen Şelipov'un dul eşi Katerina Şelipova'nın Şişimarin'e, "Lütfen söyleyin. Neden geldiniz bu ülkeye? Bizi korumaya mı? Bizi kimden korumaya? Beni, öldürdüğünüz kocamdan mı korumuş oldunuz?" demesiyle dramatik anlar yaşandı.

Genç Rus askerin bu soruya bir yanıtı yoktu. Şelipova'dan af diledi, sonra "Ama beni affedemeyeceğinizi de biliyorum" dedi.

Şelipova daha sonra BBC'ye yaptığı açıklamada,"Ona çok acıdım ama böyle bir suç işlemiş, onu affedemem" diye konuştu.



