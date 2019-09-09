Ukrayna’daki kazada biri Türk 4 kişi öldü

Ukrayna’da meydana gelen trafik kazasında aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’nın batısındaki Ujgorad şehri yakınlarında bulunan Zakarpatiya bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Simferopol güzergahı üzerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenler arasında 1963 doğumlu bir Türk vatandaşının da bulunduğu öğrenildi. Dün meydana gelen kazada 4 kişi de yaralanırken, yaralılar arasında ismi açıklanmayan 2 Türk vatandaşları da bulunuyor.

