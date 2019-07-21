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Ukrayna’daki Parlamento Seçimlerinden Zelensky Güçlenerek Çıktı

21.07.2019 23:32 | Son Güncelleme

Ukrayna’da yapılan parlamento seçimlerinden Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky güçlenerek çıktı

Ukrayna’daki Parlamento Seçimlerinden Zelensky Güçlenerek Çıktı

Ukrayna’da yapılan parlamento seçimlerinden Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky güçlenerek çıktı.

Buna göre sandık çıkış anketleri Zelensky’nin partisinin oyların yüzde 44’ünü aldığını gösteriyor.

Zelensky,sonucun Ukrayna halkı tarafından partilerine duyulan güveni gösterdiğini belirtti.

Zelensky, kendileri ve her Ukraynalı için önceliğin savaşı durdurmak, Rusya’da tutuklu bulunanları geri dönmesini sağlamak ve yolsuzluğa karşı zafer elde etmek olduğunu söyledi.

Ülkenin doğusunda Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılarla 5 yıldır devam eden savaşta 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu sonuçla Zelensky’nin partisi parlamentoda en fazla üyeye sahip parti oluyor ancak hükümeti kurması için koalisyon ortağına ihtiyacı olacak.

Zelensky, istediği bakanların atamasını yapamıyordu.

Seçimlerde ikinci sırayı Rusya Cumhurbaşkanı Putin’e yakın bir isim Viktor Medvedchuk’un partisi yüzde 11.5’le elde etti.

Diğer 3 partide parlamentoda sandelye kazanmak için yüzde 5 barajını aştı.

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