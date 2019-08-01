Ukrayna'daki savaş mağdurları Kemer'de tatil yapacak

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle yaşanan olaylarda hayatlarını kaybeden ve yaralananların yakınları Antalya'da tatil yapacak.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko ve beraberindeki heyet, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve Ukrayna vatandaşlarını Kemer'de ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Ukraynalıların Antalya ve Kemer'i çok sevdiğini vurgulayan Topaloğlu, "Geçen sene Antalya'ya yaklaşık 750 bin Ukraynalı misafirimiz tatile gelmişti. Biz Ukraynalı misafirlerimize önem veriyoruz, onlar da Kemer'i ikinci vatanları gibi görüyor." dedi.

Ukraynalıların Kemer'deki deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa, spor, sağlık gibi alternatif turizm olanaklarının farkında olduğunu belirten Topaloğlu, bu yüzden Kemer'in Ukraynalılar tarafından çok tercih edildiğini ifade etti.

Topaloğlu, Kemer ile kardeş şehir olmak isteyen Truskavets şehriyle ilgili ise gerekli çalışmanın yapılacağını kaydetti.