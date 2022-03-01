Ukrayna'daki savaşta bir Türk vatandaşı korkudan banyoda yaşıyor
Mynet Haber
20 dakika önce
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Ukrayna'da halk Rusya'nın saldırısı nedeniyle sığınaklarda ya da korunaklı yerlerde. Kiev'de yaşayan Türk vatandaşı, olası bir bombardımandan korunmak için evinin banyosunda kalıyor. Küveti yatağa dönüştüren Celal İskenderzade yaşadıklarını anlattı.
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