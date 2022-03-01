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Ukrayna'daki savaşta bir Türk vatandaşı korkudan banyoda yaşıyor

Mynet Haber

Mynet Haber

20 dakika önce

Ukrayna'da halk Rusya'nın saldırısı nedeniyle sığınaklarda ya da korunaklı yerlerde. Kiev'de yaşayan Türk vatandaşı, olası bir bombardımandan korunmak için evinin banyosunda kalıyor. Küveti yatağa dönüştüren Celal İskenderzade yaşadıklarını anlattı.

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