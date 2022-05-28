Ukrayna’daki Savaşta İvme Değişiyor mu?

Ukrayna’nın doğusunda Donbas’ta ilerleyişlerini hızlandıran Rus güçleri, demiryolu merkezi Liman’ı ele geçirdikleri açıklamasının ardından Sievierodonetsk kentine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Rusya’nın son günlerdeki askeri kazanımları sonrası, dördüncü ayına giren savaşta ivmenin değiştiği yorumları yapılıyor. İşgalci güçlerin Donbas’ın Luhansk bölgesinin tamamını ele geçirmeye yaklaştığı görülüyor. Ukraynalılar’ın güçlü direnişine rağmen bu bölge Kremlin’in savaştaki ana hedeflerinden biri konumunda bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yayınladığı yazılı açıklamada, Rus güçleri ve ittifak halinde oldukları ayrılıkçı güçlerin şu anda Liman’ın tam kontrolunu ele geçirdiği bildirildi. Demiryolu kesişim noktasında bulunan Liman kenti, Luhansk’a komşu Donetsk bölgesindeki Siverskyi Donets Nehri’nin batısında yer alıyor.

Ukrayna'dan Rusya'nın 'Liman'ı aldık' iddiasına yalanlama

ZN.ua internet sitesine göre Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Milyar ise Rusya’nın açıklamasını tersine Liman’daki savaşın devam ettiğini savundu.

Nehrin doğu yakasında, Liman’a 60 km. civarında mesafede bulunan ve Donbas’ta hala Ukrayna’nın kontrolundaki en büyüt kent konumunda olan Sievierodonetsk şu anda Ruslar’ın yoğun saldırısına maruz kalıyor. Ukrayna polisi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sievierodonetsk sürekli düşman ateşi altında” dedi.

Rus topçu birliklerinin ayrıca, Ukrayna güçlerini kuşatmak açısından kritik önem taşıyan Lysychansk-Bakhmut’u bombaladığı belirtiliyor. Ukrayna polisi, Lysychansk’ta çok büyük boyutlarda bir yıkımın meydana geldiğini ifade ediyor.

Donetsk’le birlikte Donbas’ı oluşturan Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai dün yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Sievierodonetsk’e girdiğini ve esir düşmemek için Ukrayna askerlerinin geri çekilmek zorunda kalabileceğini söylemişti. Askerlerin bugün çekilmeye başlayıp başlamadıkları net değil.

Rus güçleri, 24 Şubat’ta başladıkları işgalde başkent Kiev’i ele geçirmede başarısız olmalarının ardından, zaten savaştan önce de büyük kısmı Moskova’nın desteklediği ayrılıkçıların kontrolunda olan Donbas’ta yavaş ama istikrarlı bir ilerleme sergiliyor.

Ukrayna ordusuysa bugün yaptığı açıklamada, Donetsk ve Luhansk’ta son 24 saat içinde 8 saldırıyı geri püskürttüklerini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı günlük istihbarat raporunda, “Eğer Rusya bu bölgeleri almada başarılı olursa, büyük bir olasılıkla bu durum Kremlin tarafından önemli bir siyasi başarı olarak görülecek ve Rus halkına işgali haklı göstermek için kullanılacak” tespitine yer verdi.

Zelenski: “Donbas Ukraynalılar’ın olacak”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise günlük videolu mesajında, meydan okuyan bir üslup ortaya koydu. Zelenski, “İşgalciler Liman ve Sievierodonetsk’in kendilerinin olacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Donbas Ukraynalılar’ın olacak” dedi.

Washington’daki Savaş Çalışmaları Enstitüsü adlı kuruluşun uzmanları, Rus güçlerin Sievierodonetsk’in yerleşim alanlarına doğrudan saldırılarına başlamış olsalar da kentin içerisinde zemin kazanmada muhtemelen zorlanacaklarını söyledi. Uzmanlar savaşın başından bu yana Rus güçlerin yerleşime sahip kentsel bölgelerdeki operasyonlarda başarılı bir performans gösteremediğine dikkat çekti.

Macron ve Scholz Putin’le görüştü

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ortak telefon görüşmesi yaptı.

Fransa’nın açıklamasına göre iki lider, Putin’i, Ukrayna’dan tahıl ihracına izin vermek için Odesa limanına Rusya’nın uyguladığı ablukayı kaldırması çağrısında bulundu. Kremlin’e göreyse Putin, Fransa ve Almanya liderlerine, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatına yeniden başlamasını mümkün kılmanın yollarını görüşmeye hazır oldukları mesajını verdi.

Ukrayna, büyük bir tahıl ihracatçısı konumunda ve bu ihracatın engellenmesi Afrika’dakiler dahil bir dizi ülkede ciddi boyutta gıda sıkıntısına yol açma riskini taşıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı: “Silahları teslim almaya başladık”

Bu arada Kiev’e müttefiklerinden silah tedariki de devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Danimarka’dan Harpoon gemisavar füzeleri ve ABD’den kendiliğinden çalışan obüsleri teslim almaya başladıklarını bildirdi.

