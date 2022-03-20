Ukrayna’daki savaşta sosyal medyanın rolü

Rus askerlerine karşı duran bir kadın, Rusya’ya meydan okuyan bir cumhurbaşkanı ve ev yapımı patlayıcı üretenler…

Herkes Ukrayna’daki savaşı yakından takip edebilmek için sosyal medyaya yönelmiş durumda. Gördüklerini sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar.

Atlantik Konseyi’nden Emerson Brooking, “Sosyal medya bu çatışmada silah haline geldi. Rus propagandacılar sosyal medyayı Ukrayna işgalini meşrulaştırmak için kullanmaya çalıştı. Ukraynalılar sosyal medyayı direnişlerini göstermek ve Rusya’ya karşı uluslararası toplumu canlandırmak için kullandı. Şu ana kadar da bunda etkili oldular” diyor.

Bu sürecin ortasında teknoloji şirketleri var.

Diğer krizlerden ders çıkaran firmalar hızlı hareket etti.

Facebook, Google ve diğer platformlar Rus devletinin dezenformasyonunun hızını kesti ve bazı durumlarda bütün Rus reklamlarını engelledi.

Bazıları, Ukraynalılar’a muhtemel zararı azaltmak için yeni önlemler aldı.

Santa Clara Üniversitesi’nden Irina Raicu, “Daha hızlı hareket etmeleri ve aynı zamanda daha dikkatli ve daha düşünceli hareket etmeleri çağrısında bulunanlar arasında şimdi bir gerilim var” diyor.

Şu ana kadar teknoloji firmaları Rusya’daki faaliyetlerini sürdürecek gibi görünüyor. Apple’ın Rusya’da satışlarını durdurmasına ve devlet medyasının reklamlarını mağazasından kaldırmasına rağmen sanal mağaza uygulaması Moskova tarafından engellenmedi. Google da faaliyetlerine devam edecek. Gözlemciler durum, hizmetleri kesmeye varıncaya kadar teknoloji firmalarının dikkatli davranmaları gerektiğini belirtiyor.

Eski Birleşmiş Milletler Raporörü David Kaye, “Şirketler bir yandan Ruslar’ın hizmetlerine erişip erişmediğine bakacak, diğer yandan da hükümetlerin bu araçlara erişmesine engelleme baskısına karşı çıkacak” diyor.

Kremlin Facebook ve Twitter’ı engellemiş durumda. Bu nedenle Rus vatandaşları bunlara ulaşmada zorluk yaşıyor.

Kaye, “İfade özgürlüğüne ve bilgiye ulaşım için alan kaldığından nasıl emin olacağız? Aynı zamanda şirketler, kamuoyu, hükümetler bunun zararlarıyla nasıl başa çıkacak?” ifadelerini kullanıyor.

Durum değiştikçe, sosyal medyanın çatışmalardaki rolüyle ilgili tartışmalar da değişecek.

