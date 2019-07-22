Ukrayna'daki seçimde Zelenskiy'in partisi önde

KİEV (AA) - Ukrayna'da erken genel seçimde, yarıdan fazlası açılan sandıklardan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi birinci çıktı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, erken genel seçiminin oy sayım işlemini sürdürüyor.

Komisyondan açıklanan ilk verilere göre, ülke genelinde seçime katılım yüzde 49,84 oldu.

Yerel saat ile 11.45 itibariyle sandıkların yüzde 54,68'i açıldı. Buna göre Halkın Hizmetkarı yüzde 42,47 oy ile birinciliği sürdürürken, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu yüzde 12,92 oy ile ikinci sırada geliyor.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,60 oy, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi yüzde 8,02 oy, rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses ise yüzde 6,36 oy oranı ile yüzde 5 barajını geçti.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin geçerli olduğunu ilan ederek, "Seçimlerin geçerliliğini sorgulayacak herhangi bir olay yok. Seçimler geçerli olarak kabul edilmektedir." dedi.