Ukrayna’daki uçak kazasında 5 kişi öldü

Ukrayna’da yakıt almak için inişe geçen ve havaalanına 1,5 kilometre uzakta düşen kargo uçağındaki 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna’nın Lviv kentinden İspanya’nın Vigo şehrine gitmesi planlanan Rus yapımı An-12BK tipi kargo uçağı, Danylo Halytskyi Uluslararası Havalimanı’na yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta iniş sırasında düştü. Havaalanına yakıt almak için inişe geçen ve düşen uçağın içerisinde bulunan 8 kişi ile ilgili Ukrayna Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Ukraynalı Bakan Vladyslav Krykliy, “Charter uçuşu sırasında inişe geçen uçakta 7 yolcu ve 1 mürettebat bulunmaktadır. Uçağın ilk düştüğü an 3 kişinin öldüğü 2 kişinin kayıp olduğu bilgisini edindik. Ardından ölü sayısının 5 olduğu tespit edildi” dedi.

Kazadan kurtulan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirten bakan, kazanın büyük olasılıkla yakıt tankında yaşanan bir arızadan meydana geldiğini fakat kazaya dair net bir cevap bulunabilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

