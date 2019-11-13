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Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitmeye çalışan 5 Türk yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2019 17:51 | Son Güncelleme

  Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) kaçak yolla gitmeye çalışan 5 Türk vatandaşının yakalandığı bildirildi.  Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitme hazırlığındaki 5Türk ve bu kişilerin yasa dışı yolla göçünü organize eden diğer bir Türk vatandaşının Odessa ili sınırlarında yakalandıkları duyuruldu.

Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitmeye çalışan 5 Türk yakalandı

Sonat KEREM, Kiev, (DHA)- Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) kaçak yolla gitmeye çalışan 5 Türk vatandaşının yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitme hazırlığındaki 5Türk ve bu kişilerin yasa dışı yolla göçünü organize eden diğer bir Türk vatandaşının Odessa ili sınırlarında yakalandıkları duyuruldu.
Türk vatandaşlarının Moldova'dan Ukrayna'ya yasa dışı yoldan geldiklerinin ve AB'ye kaçak gitmeyi planladıklarının tespit edildiği belirtildi.

'KİŞİ BAŞI 5 BİN DOLAR ALDI'
İsmi açıklanmayan Türk vatandaşının, diğer Türk vatandaşlarının AB'ye kaçak yolla gidişlerini organize etme karşılığında kişi başı 5 bin dolar aldığının belirlendiği kaydedildi.
Öte yandan, Ukrayna'nın Odesa Havaalanı'nda geçtiğimiz günlerde 25 Türk vatandaşının ülkeye girişine izin verilmediği açıklandı. Türk vatandaşlarının sahte davet mektupları ile Ukrayna'ya geldiklerinin tespit edildiği belirtildi.
Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Basın Sözcüsü Andriy Demçenko, DHA'ya yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 10 ayında Ukrayna üzerinden AB'ye yasa dışı gitmeye çalışan 200'den fazla Türk vatandaşının yakalandığını açıklamıştı.

Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitmeye çalışan 5 Türk yakalandı

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