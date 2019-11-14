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Ukrayna'dan altyapı projeleri için Türk şirketlere çağrı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 12:25 | Son Güncelleme

 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Türkiye-Ukrayna Altyapı Forumu'nda, ülkede hayata geçirilmesi planlanan altyapı projeleri için Türk şirketlere çağrıda bulunuldu.

Ukrayna'dan altyapı projeleri için Türk şirketlere çağrı

Sonat KEREM, Kiev, (DHA)- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Türkiye-Ukrayna Altyapı Forumu'nda, ülkede hayata geçirilmesi planlanan altyapı projeleri için Türk şirketlere çağrıda bulunuldu.
Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) ve hukuk firmaları tarafından düzenlenen forumda konuşan Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko, Ukrayna'da kamu-özel sektör ortaklığında yapılması öngörülen altyapı projeleri için yabancı yatırımcıları ülkelerinde görmek istediklerini söyledi.
Kamu imtiyazı modeliyle ilgili bilgi veren Ukrayna Altyapı Bakanlığı Danışmanı Viktor Dovgan ise, Türk şirketlerinin yaptıkları projelerden çok memnun olduklarını ve Türklerin yeni ihalelere daha aktif katılımını beklediklerini belirtti.
BÜYÜKELÇİ GÜLDERE: STA MÜZAKERELERİ YAKINDA
Forumun açılışında konuşan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna'nın Türkiye için stratejik öneminin altını çizerek, "İkili ticarette 4 milyar dolarlık bir rakam söz konusu. Bunun 10 milyar dolara kolaylıkla çıkabileceğini düşünüyoruz. Türkiye Ukrayna'da yaklaşık 3 milyar doları bulan önemli yatırımlara sahip. Ukrayna'nın da Türkiye'de daha fazla yatırım yapmasını arzu ediyoruz" dedi.
Bu doğrultuda atılması gereken en önemli adımın serbest ticaret anlaşmasının (STA) imzalanması olduğunu vurgulayan Büyükelçi, "Mevcut planlama, ocak ayında yeni bir müzakere turu yapılması yönünde. Çok uzun süredir gündemde olan bu anlaşmanın bir an önce tamamlanması iki ülke liderlerinin ortak talimatı" diye konuştu.

"TÜRK ŞİRKETLERİ UKRAYNA’DA ÇOK AKTİF"
Türk şirketlerinin Ukrayna'da çok aktif olduğuna dikkat çeken TUİD Başkanı Burak Pehlivan ise, "Ukrayna'da kamu-özel sektör ortaklığı yasasının kabul edilmesinin ardından bu forumu düzenlemeye karar verdik. 700'ün üzerinde Türk firmamız Ukrayna'da başarıyla faaliyet gösteriyor. Yalnızca gıda, inşaat, tekstil gibi klasik sektörlerde değil, Ukrayna ekonomisinin hemen hemen her alanında güçlü Türk firmalarına sahibiz" dedi.
Doğuş İnşaat Ukrayna Ülke Müdürü Süha Canatan da şirketin faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bugüne kadar şirket olarak dünya genelinde toplam bedeli 20 milyar dolardan fazla 200'den fazla altyapı projesini tamamladıklarını belirten Canatan, "Ukrayna'da önümüzdeki dönemde çok fazla altyapı projesi bekleniyor. Takip ettiğimiz projelerden birinin veya birkaçının yapımına başlayarak Ukrayna'ya değer katmaya devam edeceğimizi umuyorum" diye konuştu.
Limak Ukrayna Ülke Müdürü Ufuk Başaran ise, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere şirketin hayata geçirdiği büyük projelerin tanıtımını yaptı. Limak'ın Ukrayna'nın Dnipro kentinde metro inşaatını sürdürdüğünü belirten Başaran, şirketin bu ülkede yol ve baraj gibi altyapı projelerine de girmeyi hedeflediğini söyledi.

Ukrayna'dan altyapı projeleri için Türk şirketlere çağrı

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