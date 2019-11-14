Ukrayna'dan altyapı projeleri için Türk şirketlere çağrı

Sonat KEREM, Kiev, (DHA)- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Türkiye-Ukrayna Altyapı Forumu'nda, ülkede hayata geçirilmesi planlanan altyapı projeleri için Türk şirketlere çağrıda bulunuldu.

Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) ve hukuk firmaları tarafından düzenlenen forumda konuşan Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko, Ukrayna'da kamu-özel sektör ortaklığında yapılması öngörülen altyapı projeleri için yabancı yatırımcıları ülkelerinde görmek istediklerini söyledi.

Kamu imtiyazı modeliyle ilgili bilgi veren Ukrayna Altyapı Bakanlığı Danışmanı Viktor Dovgan ise, Türk şirketlerinin yaptıkları projelerden çok memnun olduklarını ve Türklerin yeni ihalelere daha aktif katılımını beklediklerini belirtti.

BÜYÜKELÇİ GÜLDERE: STA MÜZAKERELERİ YAKINDA

Forumun açılışında konuşan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna'nın Türkiye için stratejik öneminin altını çizerek, "İkili ticarette 4 milyar dolarlık bir rakam söz konusu. Bunun 10 milyar dolara kolaylıkla çıkabileceğini düşünüyoruz. Türkiye Ukrayna'da yaklaşık 3 milyar doları bulan önemli yatırımlara sahip. Ukrayna'nın da Türkiye'de daha fazla yatırım yapmasını arzu ediyoruz" dedi.

Bu doğrultuda atılması gereken en önemli adımın serbest ticaret anlaşmasının (STA) imzalanması olduğunu vurgulayan Büyükelçi, "Mevcut planlama, ocak ayında yeni bir müzakere turu yapılması yönünde. Çok uzun süredir gündemde olan bu anlaşmanın bir an önce tamamlanması iki ülke liderlerinin ortak talimatı" diye konuştu.