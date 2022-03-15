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Ukrayna’dan Ayrılanların Sayısı 3 Milyona Yaklaştı

15.03.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat’ta Rusya’nın saldırılarını başlatmasından bu yana Ukrayna’dan tahliyeler sürüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona yaklaştı

Ukrayna’dan Ayrılanların Sayısı 3 Milyona Yaklaştı

24 Şubat’ta Rusya’nın saldırılarını başlatmasından bu yana Ukrayna’dan tahliyeler sürüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona yaklaştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon 950 bin kişi Rusya’nın saldırıları nedeniyle ülkeden ayrılarak başta komşu ülkeler olmak üzere farklı bölgelere sığındı.

Rusya’nın Pazar günü Lviv’deki Yavoriv askeri üssüne saldırısının ardından, şu ana kadar göç oranının daha az olduğu Batı bölgesinden de büyük bir mülteci akını başladı.

Ukraynalı mültecilerin yaklaşık 2 milyonu Polonya’da. Diğerlerinin sığında ülkelerin başında da Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova geliyor.

Diğer taraftan UNHCR yetkilileri, Batı Avrupa ülkelerine geçen mültecilerin sayısının da 300 bine ulaştığını belirtiyor.

Ukrayna’daki saldırılarını “özel askeri operasyon” olarak nitelendiren Rus yetkililer sivil halkı hedef almadıkları iddialarını sürdürüyor.

İşgalin ilk başladığında ülkeden ayrılanların çoğunlukla diğer ülkelerde yakınları olan kişiler olduğu; ancak son günlerde mülteci konumuna düşenlerin ise çok daha zor koşullar altında mücadele verdikleri belirtiliyor.

Ülkeden ayrılanların önemli bir bölümünü kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor. 25 Şubat’ta seferberlik ilan edilen Ukrayna’da 18 ile 60 yaş arası erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin verilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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