Ukrayna'dan BDT Silah Standardizasyonu Anlaşması'ndan çekilme kararı

KİEV (AA) - Ukrayna, Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) Silah ve Askeri Teçhizat Standardizasyonu Anlaşması'ndan çekilme kararı aldı.

Ukrayna hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, BDT ülkeleri arasında iş birliğini güçlendiren ve geliştiren Silah ve Askeri Teçhizat Standardizasyonu Anlaşması'nı sonlandırdı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, yaptığı açıklamada, "Bakanlığın yaptığı analize göre, anlaşmanın Ukrayna'da pratik bir uygulaması yok. Zaten anayasa, Ukrayna'nın NATO'ya yönelik rotasını koruyor. Bu rotaya göre, silah ve askeri teçhizatın standardizasyonunu yapacağız." ifadesini kullandı.

