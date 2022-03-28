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Ukrayna’dan BM’ye Çernobil Çağrısı

28.03.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, Rusya’nın Çernobil nükleer santrali etrafındaki “sorumsuz eylemlerinin” Avrupa’yı radyasyon riskiyle karşı karşıya bıraktığını bildirerek, Birleşmiş Milletler’i riskleri değerlendirmek için bölgeye misyon göndermeye çağırdı

Ukrayna’dan BM’ye Çernobil Çağrısı

Ukrayna, Rusya’nın Çernobil nükleer santrali etrafındaki “sorumsuz eylemlerinin” Avrupa’yı radyasyon riskiyle karşı karşıya bıraktığını bildirerek, Birleşmiş Milletler’i riskleri değerlendirmek için bölgeye misyon göndermeye çağırdı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk Rus kuvvetlerinin 1986'da dünyanın en kötü nükleer kazasının yaşandığı santralin etrafındaki yasak bölgeyi "askerileştirdiğini" söyledi. Vereşçuk, Rus kuvvetlerinin santrale yüksek miktarda eski ve bakımsız silah taşıdığını belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Telegram hesabından, "Nükleer güvenlik bağlamında, Rus askerlerinin sorumsuz ve profesyonel olmayan eylemleri sadece Ukrayna için değil yüz milyonlarca Avrupalı için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Vereşçuk, BM Güvenlik Konseyi’ni acil önlemler almaya ve Çernobil kazasına benzer bir kazanın tekrarlanmaması için bölgeye özel misyon göndermeye çağırdı.

“Ruslar, Slavutych’den ayrıldı”

Rusya, geçen ay Ukrayna işgaline başladıktan birkaç gün sonra Çernobil nükleer santralini kontrolü altına almıştı.

Santralin bulunduğu Slavutych kentinin belediye başkanı Yumi Fomiçev, Rus güçlerinin haftasonu santralden ayrıldıklarını söyledi. Fomiçev online yayınladığı bir videoda, “Çalışmalarını bitirdiler ve bugün ayrıldılar” dedi. Bölgenin valisi Oleksandr Pavyluk ise geçen hafta, Rus güçlerinin Formiçev’i kaçırdıklarını açıklamıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yaptığı açıklamada, Ukraynalıların halen çalıştığı santraldeki durumu yakından izlediğini bildirmişti.

Diğer yandan, İngiliz askeri istihbaratı Rusya'nın Karadeniz kıyılarını bloke ederek, Ukrayna'yı uluslararası deniz ticaretinden etkin bir şekilde izole etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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