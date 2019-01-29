Ukrayna'dan getirilen 50 koyundan 200 yavru dünyaya geldi

SİİRT (AA) - Tarım ve hayvancılık alanında pilot üniversite olarak faaliyet gösteren Siirt Üniversitesinde (SİÜ), "Kuzu makinesi" olarak da bilinen Romanov ırkı 50 koyundan 200 yavru elde edildi. Geçen yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında "tarım ve hayvancılık" alanında pilot üniversite seçilen SİÜ'de, 3 yıl önce Ukrayna'dan ithal edilen ve bir doğumda 6'ya kadar yavru verebilen Romanov ırkı koyunlar üzerinde çalışma yürütülüyor. Kezer yerleşkesindeki SİÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan çiftlikte özel koşullarda yetiştirilen koyunlar, bölgede de yaygınlaştırılmaya başlandı. SİÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılığın bölge için önemli bir sektör olduğunu söyledi. Pilot üniversite olarak hayvan yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırma noktasında önemli çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Erman, bu amaçla Ukrayna'dan ithal edilen Romanov ırkı koyunlarda 3 yaz dönemini geride bırakarak başarılı çalışmalar elde ettiklerini bildirdi.

"İlimizde yaz aylarının çok sıcak olmasına karşın, Ukrayna gibi serin bir coğrafyadan getirilen koyunlar bölgemize adapte edilmiş ve neredeyse hiç fire vermeksizin getirilen 50 baş Romanov ırkı koyundan bugün itibarıyla 3 yavru nesli elde etmiş bulunmaktayız." diyen Erman, aynı zamanda damızlık ihtiyacını da karşıladıkları yavruları üreticilere vererek bu türün bölgede yaygınlaştırılmasını sağladıklarını anlattı. Damızlık özelliği taşımayan hayvanların ise kasaplık olarak değerlendirildiğini ifade eden Erman, kaliteli yavrularla bu ırkı bölgede yaygınlaştırmayı amaçladıklarına dikkati çekti. Bu koyunlardan bir doğumda 6'ya kadar yavru elde edilebildiğini belirten Erman, şunları kaydetti: "Romanov ırkı koyunların en bariz özelliği ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda her doğumdaki yavru sayısının artış göstermesi ve bir doğumda 6'ya varan yavru elde edilebilmesidir. Bunun yanı sıra diğer avantajı, bir özelliği de normalde yılda bir doğum yapan yerli ırklara karşı Romanov ırkı koyunlar 2 yılda 3 kez doğum yapmak suretiyle ekstra bir doğum daha yapmış oluyorlar."