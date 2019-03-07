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Ukrayna’dan Google’a Kırım başvurusu: “Hatanızı düzeltin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Valeriy Çalıy, Kırım’ı Rusya’ya bağlı olarak gösteren Google’a, hatalarını düzeltmeleri için başvuruda bulundu.Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Valeri Çalıy’ın, Google’ın tüm haritalarında Kırım’ı Rusya toprağı olarak göstermesinin sebebiyle hataların düzeltilmesi için kurumun yetkili isimlerine başvuruda bulunduğu belirtildi.

Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Valeriy Çalıy, Kırım’ı Rusya’ya bağlı olarak gösteren Google’a, hatalarını düzeltmeleri için başvuruda bulundu.
Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Valeri Çalıy’ın, Google’ın tüm haritalarında Kırım’ı Rusya toprağı olarak göstermesinin sebebiyle hataların düzeltilmesi için kurumun yetkili isimlerine başvuruda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Kırım’ın yönetiminde bir değişiklik olmamıştır ve Google Maps’in aldığı bu karar ABD yönetimine, kongresine ve Birleşmiş Milletler’e aykırıdır” denildi.
Google yönetimi 5 Mart’ta, “Ülkeler bulundukları topraklardaki yönetim unsurlarına bağlıdır” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Daha sonra ise Google, Kırım’ın Rusya tarafından yönetildiğini belirterek tüm haritalarında Kırım’ı, Rusya Federasyonu’na ait bir kara parça olarak gösterme kararı almıştı.

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