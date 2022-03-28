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Ukrayna’dan İnsani Yardım Çağrısı

27.03.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Oleksi Iaremenko, ülkesine ulaşmakta olan insani yardımın azalmaya başladığını söyledi. Birleşmiş Milletler’e göre de Ukrayna’da sivil can kaybı 1200’e yaklaştı. Bununla birlikte BM, gerçek rakamın çok daha fazla olabileceğini de vurguluyor

Ukrayna’dan İnsani Yardım Çağrısı

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Oleksi Iaremenko, ülkesine ulaşmakta olan insani yardımın azalmaya başladığını söyledi. Birleşmiş Milletler’e göre de Ukrayna’da sivil can kaybı 1200’e yaklaştı. Bununla birlikte BM, gerçek rakamın çok daha fazla olabileceğini de vurguluyor.

Varşova’daki Chopin havaalanı yakınlarındaki bir kargo deposunda tıbbi malzemelerin dağıtımı sırasında konuşan Iaremenko, geçen hafta insani yardım miktarının biraz azaldığını gördüklerini söyledi.

Bakan yardımcısı yeni kaynaklar bulunması gerektiği mesajını verdi, Rus saldırganlığının artmakta olduğuna ve sivillerin bombalandığına dikkat çekti.

Iaremenko, “İstediğimiz, destek sağlayabiliyorsanız, şimdi sağlayın. Haftalar ya da aylar beklemeyin çünkü şimdi yardıma ihtiyacımız var” dedi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Rus işgali nedeniyle Ukrayna’da 10 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 4 milyon Ukraynalı komşu ülkelere sığındı.

Birleşmiş Milletler insan hakları ofisine göre Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna’da 1119 sivil hayatını kaybetti, 1790’ı da yaralandı.

BM verilerine göre hayatını kaybedenler arasında 52 çocuk da var.

BM insan hakları ofisi gerçek rakamların çok daha fazla olduğunun tahmin edildiğini de belirtiyor.

Ukraynalı yetkililer sadece Mariupol kentinde can kaybı sayısının 2 bini aştığını kaydediliyor.

Kentin Rusya’nın yoğun bombardımanı nedeniyle enkaza dönüştüğü ve 300 bin kişinin çok zor şartlarda yaşam savaşı verdiği yönünde haberler geliyor.

Ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv’de de yüzlerce bina enkaza dönmüş durumda.

BM’ye göre de can kayıplarının çoğu geniş alanları etkileyen patlayıcılar nedeniyle gerçekleşt

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