HABER

Ukrayna’dan İsrail’e diplomatik nota

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 13:02 | Son Güncelleme

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’e nota verildiği bildirildi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yekaterina Zelenko tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e nota verildiği, notanın amacının İsrail’de bulunan ve oraya ziyarete giden Ukrayna vatandaşlarının haklarını korumak olduğu bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’e nota verildiği bildirildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yekaterina Zelenko tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e nota verildiği, notanın amacının İsrail’de bulunan ve oraya ziyarete giden Ukrayna vatandaşlarının haklarını korumak olduğu bildirildi. Zelenko, İsrail’de resmi olmayan yollarla bulunan Ukrayna vatandaşlarının ve onlara dair şirket bilgilerinin kendilerine bildirilmesini rica ettiklerini de ifade etti.
Son dönemde Ukrayna’dan İsrail’e ve İsrail’den Ukrayna’ya havaalanlarından geri gönderilen insan sayısının artması üzerine iki ülke arasında uygulanan vizesiz rejimin tekrar gözden geçirilmesi kararı alındı.
İsrail’den geri gönderilen Ukraynalıların sayısının, Ukrayna’dan geri gönderilen İsraillilerin sayısından beş kat fazla olması; notanın verilmesinde birinci sebep olarak görülüyor.
Geçtiğimiz günlerde İsrail, 140 Ukrayna vatandaşını havaalanında bekletmiş ve 35 İsrail vatandaşının Ukrayna’ya alınmamasını da buna gerekçe olarak göstermişti.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
"Dolar seçimden sonra 5 liranın altına da düşecek""Dolar seçimden sonra 5 liranın altına da düşecek"
Mehmet Kanar’a gençlerden büyük ilgiMehmet Kanar’a gençlerden büyük ilgi

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.