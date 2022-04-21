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"Ukrayna'dan Kaçanların Sayısı 5 Milyonu Aştı"

20.04.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana karşılaşılan en ağır mülteci krizinde, Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dn kaçanların sayısının 5 milyonu aştığını bildirdi

"Ukrayna'dan Kaçanların Sayısı 5 Milyonu Aştı"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana karşılaşılan en ağır mülteci krizinde, Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dn kaçanların sayısının 5 milyonu aştığını bildirdi.

Rusya'nın yaklaşık sekiz hafta önce başlayan Ukrayna işgali, çok sayıda Ukraynalı'nın evlerini terk etmesine yol açtı. 7 milyondan fazla Ukraynalı ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler verileri, 5 milyon 30 bin Ukraynalı'nın ise ülkeden kaçtığını gösteriyor.

Ülkelerini terk eden Ukraynalılar'ın çoğu Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya'dan sınırı aşarak Avrupa Birliği'ne girdi. Bu ülkelerin hükümetleri ve yardım gönüllüleri, çoğu kadın ve çocuk olan mültecilerin barınak ve iş bulmasını sağlamak için seferber oldu.

Merkezi Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan ve Ukrayna'da faaliyet gösteren People in Need (İhtiyaç Sahipleri) adlı yardım kuruluşunun Göç Programı Koordinatörü Jakub Andrle, "Orta Avrupa'daki mültecilerin sayısı şimdiye kadar görülmemiş boyutlarda. Sahadaki duruma göre mülteci sayısının günden güne hızla artabileceğini akılda tutmak gerek" dedi.

Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası, Avrupa Birliği'ne, akrabalarının yaşadığı ve başka bağlantılarının bulunduğu Polonya üzerinden giriş yaptı. Polonya, savaş öncesinde de en fazla Ukraynalı nüfusuna ev sahipliği yapan bölge ülkesiydi.
Savaşın başlangıcında çok sayıda Orta ve Doğu Avrupalı sivil, yaptıkları uzun ve zor seyahatler sonunda emniyetli bölgelere erişen mültecilere destek olmak amacıyla, sınıra yardım malzemeleri taşımıştı.

Ukrayna'da 140 çalışanı olan People in Need'den Katarina Pleskot Kollarova'ya göre artık mültecilere yardımın odağı, kentlerdeki barınma olanaklarının sınıra dayanmasıyla, daha uzun vadeli çözüm yollarına yöneldi. Kollarova, çok sayıda mülteci ailenin akrabalarının yanında ya da yaklaşan turizm mevsiminde ihtiyaç olacak otellerde kaldığını hatırlatıyor.

Kollarova, "İlk yardım çalışmaları çok iyiydi ancak şimdi hükümetlerin uzun vadeli bakış açıları edinmeleri gerekiyor. Örneğin Prag'da barınacak yer bulmak ve büyük aileleri birarada tutmak giderek zorlaşıyor" dedi.

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