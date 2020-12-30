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Ukrayna’dan kaçırılmaya çalışılan 2 binden fazla tarihi eser Sırbistan’da yakalandı

30.12.2020 13:06 | Son Güncelleme:
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Ukrayna’dan, Sırbistan’a kaçırılmaya çalışılan 2 bin 113 parça tarihi eser sınırda yakalandı.Sırbistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’dan Romanya plakalı tır ile kaçak yollarla Sırbistan’a getirilmeye çalışılan 2 binden fazla tarihi esere el konulduğu duyuruldu.

Ukrayna’dan, Sırbistan’a kaçırılmaya çalışılan 2 bin 113 parça tarihi eser sınırda yakalandı.
Sırbistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’dan Romanya plakalı tır ile kaçak yollarla Sırbistan’a getirilmeye çalışılan 2 binden fazla tarihi esere el konulduğu duyuruldu. Gümrük İdaresi, el konulan 2 bin 113 parça tarihi eserin fotoğraflarını paylaştı. Sadece taşımada görev aldığını öne süren Tır şoförü hakkında rapor tutularak işlem yapıldı.
Öte yandan el konulan parçalar arasında kesici aletler, oklar, haçlar, mutfak malzemeleri ve işlemeli taşlar gibi birçok ürün bulunurken, tarihi ve arkeolojik açıdan kıymetli parçaların değerinin hesaplanması için uzman incelemesi başlatıldı.

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