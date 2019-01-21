Ukrayna'dan koyun getirmek isterken dolandırıldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de hayvancılık yapan Ferhat Aydemir (59), çiftlik kurmak için internet üzerinden tanıştığı L.B.'ye Ukrayna'dan 300 'Romanov' cinsi koyun getirmesi için 24 bin dolar verdi. Bu iş için yaklaşık 1,5 milyon lira yatırım yapan Aydemir, 2 yıldır koyunların gelmediğini belirterek, "Ben yandım, başkaları yanmasın" dedi.

Alpu ilçesi Uyuzhamam Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ferhat Aydemir, yaklaşık 2 yıl önce iddiasına göre bir yakının tavsiyesi üzerine internetten tanıştığı L.B.'ye Ukrayna'dan 300 tane 'Romanov' cinsi koyun getirmesi için 24 bin dolar verdi. 2 yıl geçmesine rağmen koyunların hala gelmediğini söyleyen Aydemir, bu iş için 1,5 milyon lira yatırım yaptığını ve L.B.'nin kendisi gibi 4-5 kişiden daha koyun getirmek için para aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ukrayna'da bir şirkete 24 bin dolar para verdik. Bir ayın içerisinde 300 tane gebe hayvan getireceklerdi. Bunların alt yapılarını hazırladık. İki ayrı yer kiraladık, yemlerini aldık. Ödemesini peşin yaptık ancak 'bugün gelecek, yarın gelecek' diye diye 2 sene geçti. Şu anda 1,5 milyon liraya yakın zararım var. Oğlumla Ukrayna'ya gittik. O kişi, çftliğime bile geldi. Oraya gittiğimde hayvanları da gördüm. Türkiye'den topladığı paraları Ukrayna'da çalıştırıyor. Şu anda benim gibi 4-5 kişinin mağdur olduğunu biliyorum. Ben 24 bin dolar verdim. 100 bin, 200 bin dolar veren var. Toplam ne kadar bilmiyorum. Bunlar bizim bildiklerimiz. Daha bilmediklerimiz de vardır. Bunun önünün kesilmesi için yakalanıp, adalete teslim edilmesi lazım. Çünkü biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Entegre tesisi, çiftlik kuruyoruz. Yatırımlarımızı çok engelledi. Bizi mağdur etti, başkalarını mağdur etmesin. Profesyonel dolandırıcının teki. Ağzı çok iyi laf yapıyor, inandırıyor."