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Ukrayna’dan Notre Dame için yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

Ukrayna, Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın sonrası Fransa’ya mimari yardım sunmaya hazır olduğunu açıkladı.Ukraynalı mimarlar, Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından sonra oluşan tahribatı onarmak için tarihi katedrali ziyaret edecek.

Ukrayna, Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın sonrası Fransa’ya mimari yardım sunmaya hazır olduğunu açıkladı.
Ukraynalı mimarlar, Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından sonra oluşan tahribatı onarmak için tarihi katedrali ziyaret edecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Kültür Bakanı Yevgeniy Nişuk, “Fransa polisi ve savcılığının incelemelerini bitirmesini bekliyoruz. İncelemeden sonra izin çıkınca, Avrupa’da işçiliklerini ispat etmiş bu daldaki en iyi mimarlarımızı, yangında hasar gören bu tarihi esere tekrar hayat vermek için göndereceğiz” dedi.
Öte yandan, Vatikan Kültür Konseyi Başkanı Kardinal Gianfranco Ravasi de Fransa’ya teknik yardımda bulunmak istediklerini belirterek, "Bu Vatikan’ın yapabileceği en büyük katkılardan biri. Bu yardım tekniğin de üzerinde bir yardım olacak. Restorasyonun belirli alanlarında yer alabiliriz" demişti.

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