Ukrayna’dan Nükleer Tehdit Uyarısı

Ukrayna’da devlete ait atom enerjisi şirketi Energoatom, Rus füzelerinin Ukrayna’nın güneyinde yer alan, Avrupa’nın en büyük nükleer santralı üzerinde düşük irtifada uçtuklarını bildirdi. Bu durum, Rus işgalinin nükleer bir felakete neden olabileceği kaygılarını yeniden gündemde getirdi.

Şirket, yerel yetkililere göre Zaporijya kentindeki bir ticari binanın vurulduğu ve en az bir kişinin öldüğü hava saldırısı sırasında santralın üzerinden seyir füzelerinin uçtuğunu bildirdi.

Energoatom'un başkan vekili Petro Kotin, büyük miktarda nükleer maddeye sahip yedi nükleer tesisin bulunduğu Zaporijya nükleer santral alanının üzerinden alçak irtifada uçan füzelerin büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Kotin, füzelerin nükleer tesislerden birini ya da daha fazlasını vurması durumunda dünyanın nükleer bir felaket tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Energatom, nükleer santralı 4 Mart’tan bu yana işgal eden Rus birliklerinin burada ağır silahlar ve mühimmat bulundurduğunu öne sürdü.

Energoatom’dan yapılan açıklamada ”Çernobil felaketinden 36 yıl sonra Rusya, Avrupa’yı nükleer felaketin tekrar etmesi riskiyle karşı karşıya bırakıyor’’ denildi.

Rusya ise Energoatom’dan yapılan açıklamaya henüz yanıt vermedi.

Rus birlikleri Ukrayna işgalinin hemen ardından kullanımda olmayan Çernobil nükleer santralını da işgal etmiş, daha sonra burayı terk etmişti.

‘‘Donetsk’te topçu atışında iki kişi öldü’’

Rusya, 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgalinde Kiev’e yönelik saldırıların direnişle karşılaşmasının ardından yüzünü ülkenin doğusunda ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk’ten oluşan Donbas bölgesine çevirmişti. Donetsk bölge valisi burada düzenlenen topçu atışında iki kişinin öldüğünü, altı kişinin de yaralandığını bildirdi.

Vali Pavlo Kirilenko, Telegram uygulamasından yaptığı açıklamada, Rus topçu atışının cephe hattı boyunca devam ettiğini kaydetti.

‘‘560 Ukraynalı savaşçı öldürüldü’’

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Rusya'nın Ukrayna'ya dün gece füze, uçak ve top atışıyla saldırılar düzenlediği, en az 560 Ukraynalı savaşçının öldürüldüğü, çok sayıda zırhlı araç, roket sistemi ve diğer askeri teçhizatın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada Rus uçaklarının 87 farklı askeri tesisi vurduğu kaydedildi. Ukrayna’nın imha edilen silahları arasında S-300 füze sistemleri ile bir Tochka U kısa menzilli balistik füze sistemi, BUK-M1 ve Osa-AKM füze sistemleri olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki milliyetçi ‘Donbas’ grubunun 60'tan fazla militanının öldürüldüğü, ayrıca yaklaşık 500 düşman personeli ile 59 zırhlı araç, topçu silahları ve arabaların imha edildiği belirtildi.

Rus RIA haber ajansına göre Ukrayna’nın ayrılıkçı Donetsk bölgesinin Rusya tarafından desteklenen lideri, Moskova’nın bölgenin sınırlarına eriştikten sonra Ukrayna’daki askeri kampanyasının yeni aşamasına başlaması gerektiğini söyledi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Pushilin, açıklamayı Rusya’da çevrimiçi yayınlanan bir sohbet programında yaptı.

Benzer açıklamaları geçen hafta Rusya Merkezi Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekayev de yapmıştı. Minnekayev, Rusya’nın özel askeri operasyonun ikinci aşamasında Donbas’ın ve Ukrayna’nın güneyinin tamamen kontrol edilmesini içerdiğini belirtmişti.

Interfax ve TASS haber ajanslarına göre Minnekayev, Ukrayna’nın güneyinin tamamen kontrol edilmesinin Rusya’nın Moldova’nın Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgesi Transdinyester’e erişimini kolaylaştıracağını belirtmişti. Kiev, Ukrayna sınırındaki bu bölgenin topraklarına düzenlenecek yeni saldırılar için kullanılmasından endişe ediyor.

Moldova’nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde patlamalar

Moldova’nın Transdinyester bölgesinde bugün sabah erken saatlerde iki patlama meydana geldiği belirtildi. Bölgenin İçişleri Bakanlığı, patlamada yaralanan olmadığını, ancak Rusça yayın yapan bir radyo kanalının anteninin yıkıldığını kaydetti.

Rus TASS haber ajansına göre Transdinyester Güvenlik Konseyi, Tiraspol kenti yakınındaki bir askeri bölüğe ayrı bir saldırı düzenlendiğini bildirdi ve bunu ‘‘terör saldırısı’’ olarak değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moldova’nın Transdinyester bölgesindeki patlamaların büyük kaygıya neden olduğunu ve Moskova’nın durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Moldova ise bölgede düzenlenen saldırının ardından acil güvenlik toplantısı düzenledi.

Moldova’nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester’in resmen tanınmayan cumhurbaşkanının ofisinden yapılan açıklamada, terör tehdidi alarmının kırmızıya çevrildiği ve bölge kasabalarına girişte kontrol noktaları oluşturulacağı belirtildi.

Yerel televizyonlar dün de Transdinyester’in başkenti Tiraspol’daki bir resmi binanın patlamalarla hedef alındığını bildirmişti. Yerel yetkililer, binaya kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendiğini kaydetmişti.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yaşanan son saldırının ardından Yüksek Güvenlik Konseyi’ni toplama kararı aldı.

‘‘Ukrayna’dan kaçan mülteci sayısı 8 milyonu geçecek’’

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksel Komiserliği (UNHCR) Ukrayna’dan bu yıl kaçması beklenen toplam mülteci sayısı tahminini arttırarak 8 milyon 300 bine çıkardı.

UNHCR Sözcüsü Shabia Mantoo, 12 milyon 700 binden fazla kişinin son iki ayda evlerinden ayrıldıklarını, 7 milyon 700 bin kişinin ülke içinde yer değiştirdiğini, 5 milyondan fazla kişininse yurtdışına kaçtığını bildirdi.

UNHCR, Ukrayna işgalinin hemen ardından 4 milyon kişinin mülteci konumuna gelmesini bekliyordu, ancak geçen ay bu sayının üstüne çıkıldı.

Mantoo, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘‘Bu krizin ölçeği, kaçan insan sayısındaki hızlı artış son dönemde hiç görülmemişti’’ dedi ve bundan önce en fazla mülteciye neden olan krizin 6 milyon 800 bin kişiyle Suriye iç savaşı olduğunu ekledi.

