Ukrayna'dan Rus Varlıkları Teminatlı Senet Basma Planı

Ukrayna'nın ekonomisini ve altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla fon sağlamak için, piyasaya dondurulmuş Rus malvarlıklarıyla desteklenen borçlanma senetleri sürme olasılığını ele aldığı bildirildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin ekonomi danışmanı Oleh Ustenko, borçlanma senetleri için Kiev'in dondurulmuş ya da dondurulacak Rus malvarlıklarından oluşan bir sepeti teminat olarak kullanabileceğini kaydetti.

Bir brifingde konuşan Ustenko, bu planın hayata geçirilmesi halinde, "bu sepetin değeri kadar özel borçlanma senetleri basılacağını ve bunların uluslararası finans piyasalarında satılacağını" söyledi.

Zelenski'nin ekonomi danışmanı Ustenko, Ukrayna'nın, Rusya'nın 350 milyar dolar tutarındaki merkez bankası varlıklarını ve Rus yetkililere ait olan ve G7 ülkelerince dondurulan 150 milyar dolarlık varlıkları değerlendirdiğini kaydetti.

Ustenko, "Bu varlıklar ödeme garantisi sağlayacak" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalin şimdiden Ukrayna için 1 trilyon dolarlık kayba neden olduğunu belirten Ustenko, "Saldırganın tüm kayıplarımızı karşılaması gerekiyor" dedi.

Ukrayna'nın 2021 yılında gayrisafi yurtiçi hasılası 200 milyon dolardı.

