BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, ''Rusya'nın Kırım'a nükleer silahlar konuşlandırma ihtimali göz ardı edilemez. Altyapı zaten var ve Rusya son beş yılı bu altyapıyı yenilemek için kullandı. Karadeniz'de eşi benzeri görülmemiş askeri yığınağa şahit oluyoruz.'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen Ukrayna oturumuna katılan ve burada bir konuşma yapan Poroşenko, ülkesinin doğusundaki krizin halihazırda Avrupa'daki en uzun süreli çatışma olduğuna ve beş yıldır Ukrayna halkının sıcak çatışmalar arasında yaşadığına dikkati çekti.

Rusya'nın başlattığı savaşı bitirme niyetinin olmadığını savunan Poroşenko, çatışmalarda şimdiye kadar 13 bin kişinin öldüğünü ve 28 binden fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Rusya'nın geçen yıl kasım ayında gözaltına aldığı, daha sonra da tutukladığı 24 Ukrayna askerini hala serbest bırakmadığını ve askerlerin serbest bırakılması için yapılan çağrıları göz ardı ettiğini söyleyen Poroşenko, ''BM Genel Sekreteri'ne Ukrayna askerlerinin serbest bırakılması için Moskova'ya baskı yapması çağrısı yapıyorum.'' diye konuştu.