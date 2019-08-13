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Ukrayna’dan Rusya’daki muhaliflere vatandaşlık teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2019 15:42 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, siyasi baskı altındaki Ruslara vatandaşlık verileceğini duyurdu.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın belirli Ukraynalılara Rus pasaportu vermesine karşı hamle yapacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, siyasi baskı altındaki Ruslara vatandaşlık verileceğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın belirli Ukraynalılara Rus pasaportu vermesine karşı hamle yapacağını duyurdu. Zelenskiy, siyasi baskı altındaki Ruslara ve ülkenin batısında hükümetin yanında savaşa katılan yabancılara vatandaşlık vereceğini açıkladı. Devlet Başkanlığı sitesinde yayınlanan kararnamede, siyasi nedenlerle baskı gören Rusya vatandaşlarının uygulama kapsamı altında olduğu belirtildi.
Kiev ile Moskova arasındaki ilişkiler, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesindeki isyancılara destek vermesiyle iyice gerildi. Zelenskiy, Donbass bölgesinde barışın sağlanmasına öncelik veriyor ancak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenskiy seçildikten birkaç gün sonra Ukrayna’nın batısında yaşayanlara pasaport vereceklerini açıklamış, Temmuz ayında ise bu teklifi, Ukrayna’nın diğer bölgelerinde yaşayanları kapsayacak şekilde genişletmişti.
Öte yandan, Rusya’nın Lviv konsolosluğunda çalışan bir memur istenmeyen kişi ilan edilerek, sınır dışı edildi.

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