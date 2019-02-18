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Ukrayna'dan Rusya'ya "provokasyon" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:22 | Son Güncelleme

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Avrupa'da gençlerin düzenlediği iklim protestolarının arkasında Moskova yönetiminin olduğunu savundu

BRÜKSEL (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Avrupa'da gençlerin düzenlediği iklim protestolarının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti.

Klimkin, Brüksel'de gazetecilerin "Avrupa'da gençlerin iklim protestolarının arkasında Rusya'nın olup olmadığına" ilişkin sorusuna, "Kesinlikle evet." yanıtını verdi.

Moskova yönetiminin Avrupa'daki tehdit unsurlarını beslediğini ifade eden Klimkin, "Rusya'nın amacı demokratik kurumlarımızı ve Avrupa Birliği'ni zayıflatmak." dedi.

Almanya, Belçika, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde gençler son aylarda sıklıkla iklim protestoları düzenliyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden organize edilen protestolara on binlerce genç katılıyor.

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Avrupa iklim Klimkin Rusya Ukrayna

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