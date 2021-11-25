Ukrayna’dan Rusya’ya Saldırı Uyarısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı, ülkesine yapılacak bir saldırının "siyasi, ekonomik ve insani kayıplara" yol açacağı ve çok maliyetli olacağı konusunda Rusya’yı uyardı.

Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında askeri yığınağını sürdürüyor. Kiev, ABD ve NATO, olası bir Rus saldırısıyla ilgili endişeli. Kremlin ise bu olasılığı inkar ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kafasında ne olduğunu tahmin etmeye çalışmadıklarını söyledi; "Ona net bir anlayış vermek için çalışıyoruz. O da Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok maliyetli olacağı, bu yüzden yapmamaları daha iyi" dedi.

Televizyonlardan canlı yayınlanan basın toplantısında konuşan Kuleba, Kiev'in asıl amacının Rusya'yı "daha fazla saldırgan eylemlerden" alıkoymak olduğunu söyledi.

Kuleba, "Bunu yapmak için Moskova, yeni bir saldırganlık aşaması durumunda ne gibi siyasi, ekonomik ve insani kayıplara uğrayacağını açıkça anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna askeri istihbarat şefi, bu hafta sonu Military Times'a verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna sınırları çevresinde yığılmış 92 binden fazla askeri olduğunu ve Ocak ayının sonunda veya Şubat ayının başında bir saldırıya hazırlandığını öne sürdü.

NATO’ya katılmak isteyen Ukrayna, bu yılın başlarında büyük miktarda ABD mühimmatı ve Javelin füzesi aldı ve Moskova'da eleştirilere yol açtı.

Ukrayna’dan doğudaki Donetsk’te tatbikat

Diğer yandan Ukrayna ordusu, doğudaki Donetsk bölgesinde tank tatbikatları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna donanması Salı günü, 2,5 milyar dolarlık yardım paketinin bir parçası olarak yeniden donatılmış iki eski ABD Sahil Güvenlik devriye botu aldı ve Kuleba, Ukrayna'nın bir gemi daha alabileceğini söyledi.

Kiev ile Moskova ilişkileri, 2014’te Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların ayaklanarak Ukrayna'nın doğusundaki toprakların kontrolunu ele geçirmesi sonrası çöktü. Bölgeyi geri almaya çalışan Kiev, son 7 yılda çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişinin öldüğünü söylüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moskova’nın doğu Ukrayna üzerinde bir barış anlaşmasının nasıl uygulanacağı konusunda Fransa, Almanya ve Ukrayna ile müzakerelere sırt çevirmediğini söyledi.

Merkel: “AB Rusya’ya daha fazla yaptırıma hazır olmalı”

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda ve çevresinde veya Belarus-Polonya sınırındaki gerilimin artması durumunda, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Mateusz Morawiecki ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında Merkel, Belarus'un göçmenleri Polonya'ya karşı "silah olarak kullanması" ve Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarına asker göndermesi konularında, AB’nin tek cephe olması gerektiğini söyledi.

Merkel, "Ukrayna'nın egemenliğine karşı daha fazla saldırganlığın yüksek bir bedeli olacaktır" dedi; ancak gerilimin yatıştırılmasının her zaman tercih edilen seçenek olması gerektiğini de kaydetti.

Hem Rusya hem de Ukrayna, aralarında haftalardır artan gerilimin ardından bu hafta askeri tatbikatlar düzenlerken, Ortadoğu'dan ve diğer sıcak noktalardan gelen binlerce göçmen, Avrupa Birliği'nin doğu sınırında mahsur kaldı. AB, göçmen yığılmasının Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’nun planladığı bir kriz olduğunu savunuyor.

Polonya, göçmen gruplarının Belarus'tan geçmesini önlemek için sınıra askeri ve polis gönderdi. Morawiecki, Polonya'nın bunu yaparak AB ve Almanya'yı "büyük bir göçmen dalgasından" koruduğunu ve bloğun Minsk'e karşı ek yaptırımları değerlendirmeye alması gerektiğini söyledi.

AB, Belarus’u göçmenleri kendi topraklarına uçaklarla getirip, AB sınırlarına göndermekle suçluyor. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise Batılı komşularını ve tüm bloğu istikrarsızlaştırmak amaçlı bu suçlamayı reddediyor.

Merkel, Polonya'nın sınırda daha fazla gerilimi önlemek için mümkün olan her şeyi yaptığını düşündüğünü söylerken, her iki taraftaki göçmenlerin karşılaştığı zorlu koşullarla ilgili endişelerini de dile getirdi. Merkel, "Belarus'taki insanlara, insancıl bir şekilde bakılmasıyla ilgileniyoruz. Sınırın Polonya tarafındaki insani durumu da görüştük" diye konuştu.

