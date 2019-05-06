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Ukrayna’dan Rusya’ya taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı seçilen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, uçak kazasında hayatını kaybeden 47 kişi için Rusya’ya başsağlığı diledi.Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın başkenti Moskova’da piste indikten sonra alev alan uçakta 41 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ukrayna Devlet Başkanı seçilen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, uçak kazasında hayatını kaybeden 47 kişi için Rusya’ya başsağlığı diledi.
Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın başkenti Moskova’da piste indikten sonra alev alan uçakta 41 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Zelenskiy mesajında, “Hayat çok kıymetlidir. Trajediler, Sri Lanka’da yaşanan patlamalar ve Rusya’daki bu uçak kazası bize hayatın çok değerli olduğunu hatırlatıyor. Ölenler geri dönmeyecek. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve hayatını kaybedenleri anıyoruz” ifadelerini kullandı.
Dün Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaptığı sırada alev almış ve 41 kişi hayatını kaybetmişti.

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