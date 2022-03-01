Ukrayna’dan “Uçuşa Yasak Bölge” Çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ülkenin ikinci büyük kenti Harkov’u bombalamasının ardından Batı ülkelerine Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan edilmesini değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Ukraynalı yetkililer 1,4 milyon kişinin yaşadığı Harkov kentindeki saldırılarda aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürüldüğünü belirtmişti.

Halka görüntülü bir mesajla seslenen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Rus füzelerinin, uçaklarının ve helikopterlerinin Ukrayna hava sahasından engellenmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Ukrayna lideri Zelenski “Adil müzakereler ancak bir taraf diğerini görüşmeler sırasında roket ateşiyle vurmadığı zaman olabilir” dedi. Uçuşa yasak bölgenin nasıl ya da hangi ülke tarafından uygulanabileceği konusunda ayrıntı vermedi.

"Rusya'nın amacı Ukrayna'yı tavize zorlamak"

Ukrayna lideri Rusya'nın topçu ateşini yoğunlaştırmasının amacının kendisini tavize zorlamak olduğunu söyledi, "Rusya'nın bu yöntemle Ukrayna üzerindeki baskı uygulamaya çalıştığını düşünüyorum" dedi.

ABD’li yetkililer Rusya’yla savaşmak üzere asker gönderme niyetlerinin olmadığını vurgulamış, dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında gerilimin daha da tırmanması konusunda endişelerini dile getirmişti.

Beyaz Saray: “Uçuşa yasak bölge ABD askerlerinin konuşlandırılmasını gerektirecek bir adım olur’’

Uçuşa yasak bölge tartışması Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Sözcü Jen Psaki konuyla ilgili gazetecilerden gelen bir soru üzerine ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’ya savaşmak üzere Amerikan askerlerini gönderme niyetinde olmadığını net bir şekilde dile getirdiğini hatırlattı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, “Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ABD askerlerinin konuşlandırılmasını gerektirecek bir adım olur’’ ifadelerini kullandı.

BM: “500 bin kişi komşu ülkelere göç etti”

Rusya’nın Ukrayna saldırısını ortak bir tavır sergileyerek kınayan Batı ülkeleri Cumhurbaşkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere Rusya’ya bir dizi sert yaptırım uyguladı.

Ancak Avrupa’nın güvenlik haritasını yeniden çizme ve Ukrayna’yı kendi yörüngesine çekme girişiminde bulunan Putin Ukrayna işgalini yeniden değerlendireceğine ilişkin bir sinyal vermiş değil.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre şimdiye kadar 500 bin kişi Ukrayna’dan komşu ülkelere göç etti.

"Rus kara kuvvetleri Kiev'e yaklaşıyor"

Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Rus kara kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yaklaşmaya devam ettiği belirtiliyor.

3 milyon nüfuslu başkent Kiev'e yaklaşan ve 27 kilometreye uzanan askeri konvoyun yüzlerce zırhlı araç, tank, çekili topçu ve lojistik destek araçlarından oluştuğu ifade ediliyor.

Biden: “Nükleer savaştan endişe etmek için sebep yok”

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in hafta sonu nükleer güçlerin hazır olması emrini vermesinin ardından Rusya’dan herhangi bir hareket görmediğini belirtti.

Pentagon yetkilisi ABD’nin Rusya’nın nükleer tesislerinden nükleer kapasiteli füze güçleri ve denizaltılarına kadar her kabiliyetini yakından takip ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da ABD’nin şu aşamada nükleer uyarı düzeylerini değiştirmek için bir sebep görmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden da Amerikalılar’ın nükleer bir savaştan endişe etmeleri için bir sebep olmadığını söyledi.

