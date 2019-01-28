HABER

Ukrayna'dan Yanukoviç'e vatana ihanetten 13 yıl hapis

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

2014'te Rusya'ya kaçan Ukrayna eski Devlet Başkanı, Kiev'de 13 yıl hapse mahkum edildi.

Vatana ihanetten suçlu bulunan Yanukoviç kararı temyize taşıyacak.Ukrayna'da mahkeme, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinde rol aynamakla suçlanan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i 13 yıl hapis cezasına mahkum etti. Gıyabında yargılanan Yanukoviç, vatana ihanetten suçlu bulundu.

Karara ilişkin değerlendirmesinde hakim Vladyslav Devyatko, "Yanukoviç, Ukrayna'nın ulusal güvenliğinin temellerine yönelik bir suç işledi" diye konuştu. Yanukoviç'in, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların önünü açtığı belirtildi. Hakim Devyatko, Yanukoviç'in 1 Mart 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Ukrayna'da düzeni sağlamak için Rus ordusu ve polis güçlerini kullanmak istediğini aktardı.

Gözaltına alınmasının hemen ardından hapis cezasının başlayacağı belirtilen 68 yaşındaki Yanukoviç'in avukatları kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

Yanukoviç, kendisine yönelik başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndaki sokak gösterilerinin patlak vermesinin ardından 2014 yılında Rusya'ya kaçmıştı. Gösteriler sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yanukoviç'in ardından göreve gelen Petro Poroşenko, Batı yanlısı bir politika izliyor. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlıları ile yaşanan çatışmalarda ise 10 binden fazla kişi hayatını kayebtmişti.

AFP,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
ABD’den İran’la İlgili Yeni YaptırımlarABD’den İran’la İlgili Yeni Yaptırımlar
8 Mart Berlin’de resmi tatil ilan edildi8 Mart Berlin’de resmi tatil ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

Evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

Evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı

Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

Uluslararası ültimatoma karşı gövde gösterisi yaptı!

Uluslararası ültimatoma karşı gövde gösterisi yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.