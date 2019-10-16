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Ukraynalı 1,5 milyon turistin 800 bini Antalya'yı tercih ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:47 | Son Güncelleme

Türkiye'de yaşayan Ukrayna vatandaşlarının kurduğu dernekler Antalya'da bir araya geldi - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha: - "Türkiye'ye gelen 1 milyon 500 bin Ukraynalı turistten 800 bini tatil için Antalya'yı tercih ediyor"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye'ye gelen 1 milyon 500 bin Ukraynalı turistten 800 bininin tatil için Antalya'yı tercih ettiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Türkiye'de yaşayan vatandaşlarının kurduğu dernekler, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) bir araya geldi.

Derneklerin 2020 yılı çalışmalarının planlandığı toplantıya, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da katıldı.

Büyükelçi Sybiha, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de 30 bine yakın Ukrayna vatandaşının yaşadığını, bunların 10 bininin Antalya'da ikamet ettiğini söyledi.

Antalya'da bulunan 3 derneğin 10 yıldan fazla süredir faaliyet gösterdiğini belirten Sybiha, "Antalya dışında Alanya, Marmaris, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Samsun, Kuşadası ve Adana'da da derneklerimiz var." dedi.

Sybiha, derneklerin kültürel zenginliklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gibi görevler üstlendiklerini kaydederek, "Türkiye'ye gelen 1 milyon 500 bin Ukraynalı turistten 800 bini tatil için Antalya'yı tercih ediyor." diye konuştu.

Toplantıda, Sybiha'ya Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gama ve 13 dernek temsilcisi eşlik etti.

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